Lunes de descanso en Chivas y varios jugadores golpeados

Después de derrotar a Atlético San Luis por 2-1 en el debut de Víctor Manuel Vucetich como entrenador en la quinta fecha del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, Chivas ya se prepara para el siguiente desafío: Toluca como visitante a puertas cerradas en el Estadio Nemesio Diez.

El plantel profesional del Rey Midas tuvo la jornada de este lunes libre y, ya a partir del martes, retomará los entrenamientos en las instalaciones de Verde Valle con varios jugadores lastimados, aunque ninguno reviste gravedad y entonces se estima que quedarán a disposición de cara al choque con los Diablos Rojos.

El Cuerpo Técnico determinó que sólo el domingo no alcanzaba para el descanso luego de tres encuentros en una semana y tomó la decisión de brindarles 48 horas para la recuperación, dado que el duelo con los choriceros aparece como uno de los últimos de la J6 del certamen en general.

Chivas descansó este lunes, mañana regresa a entrenamientos de cara al partido del fin de semana. Hay elementos con golpes, que les vendrá muy bien esta semana larga para ir sacando también la sobre carga que traen. — ����É���������� (@rams_alex) August 17, 2020

Si bien todavía es muy prematuro aventurar un once ante los escarlatas, Vucetich no quiere modificar demasiado la alineación que saltó a la cancha el sábado pasado, aunque la posibilidad más concreta es que Cristian Calderón ingrese por Uriel Antuna, quien no tuvo un buen nivel y encima se retiró con ciertos dolores del terreno de juego.

���� El Rebaño Sagrado volverá a la acción el próximo domingo ����https://t.co/xG1dRijHXm — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) August 17, 2020

Las dos alegrías en hilera trajeron alivio a la Perla Tapatía, ya que los rojiblancos se instalaron ahora en las posiciones de la Liguilla en la tabla tras el pésimo arranque en la competición que culminó con Luis Fernando Tena fuera del club. ¡A seguir de esta manera entonces y a no aflojar, Rebaño Sagrado!