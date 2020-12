MLS modifica calendario de playoffs por semifinal de Chivas y su transmisión en Estados Unidos

La reaparición de las Chivas de Guadalajara en unas semifinales de la Liga MX, este miércoles frente al club León en el Estadio Akron por el partido de ida de la serie, obligó a la Major League Soccer (MLS) a modificar su calendario de los playoffs y pasar al jueves el duelo de la semifinal de la Conferencia Oeste que enfrentará a Minnesota United frente al Sporting Kansas City, equipo del ex goleador rojiblanco: Alan Pulido.

El Club Deportivo Guadalajara es uno de los equipos mexicanos con mayor atención mediática y sintonía televisiva en los Estados Unidos y su regreso a la Fiesta Grande ha aumentado el raiting en el vecino país, por lo que su partido del miércoles frente a La Fiera en el Gigante de Zapopan por la ida de las semifinales del Torneo Guard1anes 2020 obligó al alto mando de la MLS a tomar una decisión drástica propuesta por el canal de televisión (Fox Sports) con los derechos de transmisión y rodó un día el partido de la semifinal de la Conferencia Oeste.

+ Transmisión EN DIRECTO de Chivas vs León vía TV Azteca Deportes:

El cambio de fecha de la semifinal de la Conferencia Oeste, que enfrentará al Sporting Kansas City frente a Minnesota United, fue oficializado el lunes a través de un comunicado de la MLS y en el que se anunció el encuentro "se moverá un día, al 3 de diciembre a las 8:00 pm ET (8:31 pm ET arranque del partido)", por lo que argumentaron que "este cambio en el calendario no se debe al Covid-19". Sino que sería una petición expresa de Fox Sports para evitar compartir horario el miércoles con la ida de las semifinales de la Liga MX, entre Chivas y León.

:videocámara: #ElResumen

¡Juegazo en el Azteca!



Con 2 golazos de Cristian Calderón, Chivas se llevó la victoria 2 tantos contra 1 ante el América.



Revive los goles y mejores momentos del partido de VUELTA de los #CuartosDeFinal.#SemanaDeClásicosMX:flecha_hacia_la_derecha:#Guard1anes2020 :fútbol:#LigaBBVAMX pic.twitter.com/chEO2ulo96 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) November 29, 2020

La inesperada modificación en el calendario de los playoffs de la MLS también obligará a otros cambios, como "la Final de la Conferencia Oeste ahora tendrá lugar un día después, el lunes 7 de diciembre por FS1 y Fox Deportes. Además, la liga confirmó que Columbus Crew será local en la Final de la Conferencia Este ante New England Revolution, el domingo 6 de diciembre a las 3:00 pm por ABC y Espn Deportes".

Este fue el boletín de la MLS para anunciar sus cambios

La petición de la televisora Fox Sports del cambio en el calendario por el partido del miércoles de las Chivas de Guadalajara frente al club León fue compartida por un periodista de esa cadena multinacional en territorio mexicano: Fernando Schwartz, quien reconoció la modificación por la importancia del Rebaño Sagrado en la televisión estadounidense en una publicación en su cuenta persona de Twitter.

Lo que causa @Chivas para que @MLS modifique su play off pic.twitter.com/ApAnigE5F9 — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) November 30, 2020