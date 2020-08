"Macías no será el único en salir de Chivas a corto plazo": Amaury Vergara analiza interés en Europa por jugadores mexicanos en el mercado de pases

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, analizó su plan de expansión global para la institución tapatía y reconoció que desde el viejo continente se interesan mucho por los jugadoes mexicanos y conocer su orígen, por lo que también reveló que la joya de su cantera: José Juan Macías, no será la única venta que pudiera realizar a corto plazo en este mercado de transferencias vigente aún en Europa, durante una entrevista en exclusiva publicada por Marca Claro.

El propietario del Rebaño Sagrado aseguró que "a través de Chivas TV tenemos fieles aficionados en todas partes de Europa, la única forma de ver al equipo era con esa plataforma que hemos desarrollado. Cuando vimos cuántos mexicanos nos veían desde Europa nos quedamos perplejos y maravillados. Da mucha emoción saber que estaremos cerca, me gustaría felicitarlos y agradecerles ese apoyo, porque para nosotros son igual de importantes que un aficionado que esté en México" y por tal motivo, añadió que "en el mundo del fútbol interno, ya sean clubes, jugadores, entregadores o agentes hablan mucho de México. Los entrenadores europeos conocen bien a los equipos mexicanos. He tenido conversaciones con entrenadores de España y ven al fútbol mexicano como algo especial y particular, con potencial de crecimiento".

El heredero de la dinastía rojiblanca que inició Jorge Vergara Madrigal argumentó, durante la entrevista con Marca Claro que "es un arranque pero hay que construir los cimientos, experimentar, analizar y ver números, entendiendo si el producto es atractivo para el europeo y el español para acercarle la Liga MX. Creemos que siendo el equipo más mexicano, tenemos una responsabilidad constante en la búsqueda de innovación. Esto puede servir de ejemplo para crear una sinergia con otos equipos mexicanos y, también, con la Federación Mexicana. Nosotros vamos a hacerlo y veremos qué sucede. Soy entusiasta porque las veces que estuve en España, mantuve conversaciones con gente del fútbol y existe una curiosidad por saber de dónde vienen estos jugadores en los últimos años como Chicharito o Chucky Lozano. Tenemos un gran potencial, las cosas no las hemos aprovechado, pero ahora es momento de hacerlo".

Amaury, en cuanto esa expansión, reveló que "José Juan Macías no será el único en salir de Chivas a corto plazo, hay un par de jugadores que llaman la atención del fútbol europeo. Hay oportunidades de negocio importantes que suponen ingresos interesantes para el club. Somos un equipo formador, muy limitados en nuestro mercado, sólo podemos comprar jugadores mexicanos. Estamos trabajando mucho en la formación, con más alianzas, tenemos en España fuerzas básicas y en Estados Unidos también para enviar jóvenes para que se formen en Europa y luego regresen al equipo. En estas últimas rondas con los clubes Chivas llamamos la atención en Latinoamérica. Eso es una oportunidad que hay que aprovechar para tener más jugadores en el fútbol europeo que levante el nombre de nuestra academia, para llamar la atención como equipo mexicano".

El mandamás del Club Deportivo Guadalajara en la entrevista con Marca Claro también se refirió a su Estadio Akron, que acaba de cumplir 10 años, del que señaló que "es muy bonito también vacío, estamos muy contentos. No lo digo por ser nuestro estadio, es hermoso, moderno, con una proyección arquitectónica muy particular en el mundo. Tiene 10 años pero está listo para el Mundial 2026, con todas las calificaciones y certificados de instalaciones e infraestructura. Ya tiene algunas Copas que se celebraron y espero que la gente lo pueda ver más ahora en otros lugares y si viene a México tenga ilusión de conocer uno de los estadios más bellos del planeta. Es ecológico, con forma de volcán y el esqueleto del estadio está cubierto de áreas verdes. Eso nos enorgullece, recolectamos agua pluvial para los baños de los estadios. Todo esto hace que sea interesante para los aficionados que viajan y visitan los estadios como algo importante. El Estadio Akron hay que verlo una vez en la vida".

