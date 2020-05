Norma Palafox se rebela contra la vuelta y afirma que no le recortaron el salario en Chivas de Guadalajara

Norma Palafox, delantera de la rama femenil de las Chivas de Guadalajara, se rebeló este viernes en una entrevista con la cadena internacional Fox Sports contra una pronta vuelta de la Liga MX Femenil y advirtió que todo eso debe darse cuando esté controlada la pandemia del coronavirus o Covid-19 en la nación y con las medidas sanitarias necesarias para no exponer a nadie y evitar posibles contagios.

El Club Deportivo Guadalajara Femenil que había encadenado su segunda victoria al derrotar 2-0 a Toluca, el 15 de marzo y se había mantenido en la zona de Liguilla al ocupar el tercer lugar de la clasificación general de la Liga MX Femenil con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus en la nación.

Las rojiblancas suman dos meses sin actividad en la Liga MX Femenil

La goleadora del Rebaño Sagrado femenil habló para los micrófonos de Fox Sports Radio en casa a través de una videoconferencia y dijo que ansía regresar a las canchas, pero que también deben esperar "hasta que todo esté normalizado, no quiero poner en riesgo mi persona ni a mi familia. Si regresamos, que se tomen todas las medidas necesarias".

La atacante rojiblanco pidió a la organización tapatía que cuando regresen a las canchas les brinden toda la seguridad posible, con relación al Covid-19, también en el tema de lesiones tras el extenso parón forzado, que ya suma 60 días. Señaló que "la institución (Guadalajara) que nos brinde la seguridad de no estar en riesgo con nada, y que se tomen las medidas necesarias para que no nos perjudique (posibles lesiones)".

Palafox, en cuanto a los entrenamientos desde casa, aseguró que es muy complicado establecer una rutina, pero afirmó que está lista para regresar cuando sea necesario y comentó que "es muy difícil entrenar sola y llevar una rutina a la que no estamos acostumbradas. Me cuido en todos los aspectos (físico y alimentación) y estoy trabajando como si fuera a jugar el lunes para llegar de la mejor manera". Agregó que no les ha recortado el sueldo y que todo sigue normal en el tema salarial, tras aseverar que "hasta el momento todo sigue igual, no nos han recortado sueldos".