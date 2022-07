¿Por qué José Juan Macías no jugó en Getafe? La insólita excusa de Míchel que signó el fracaso en España del goleador y lo regresó a Guadalajara con Chivas

El legendario exfutbolista del Real Madrid y recordado por su paso en el banquillo de Pumas, Miguel González y más conocido como Míchel, fue el entrenador responsable de llevar a Europa al delantero de las Chivas de Guadalajara: José Juan Macías, por lo que se refirió de manera insólita y hasta descarada a los problemas de adaptación que sufrió el canterano rojiblanco en su pasantía por el club Getafe y que signó su fracaso en La Liga de España, para finalmente volver al redil.

El portentoso atacante del Rebaño Sagrado se encuentra actualmente en la enfermería del club rojiblanco tras sufrir una grave lesión que lo marginó por completo de este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y trabaja en una rehabilitación que lo tendría de vuelta en las canchas el próximo año. Todo tras un opaco desempeño en el pasado Clausura 2022 tras la vuelta de su breve paso por el campeonato español.

El extécnico de los Pumas apareció como invitado en el episodio más reciente del programa Hugo Sánchez Presenta en la app Star+ y refirió que llevó al delantero tapatío a España en el verano de 2021 como estrella y titular indiscutible de las Chivas, pero reconoció que no eso le dio para jugar o ganarse un lugar en la alineación inicial del Getafe, para excusarse de la poca actividad que le dio al goleador rojiblanco en su también breve ciclo en el banquillo del modesto club madrileño.

Míchel aseveró que a "José Juan Macías me lo traje al Getafe y es una estrella, pero ha venido aquí y lo ha intentado, pero hasta que lo ha intentado ya lo habían pasado por un lado y llega un momento, que con lo que hacía aquí, era titular indiscutible en México". El exdefensor del Real Madrid añadió que "en Guadalajara no podía salir a la calle, porque la gente lo conoce, pero en Madrid no lo conocían tanto y eso tiene que ver con el carácter competitivo de los jugadores, creo que los jugadores se sienten muy cómodos en México y les cuesta salir, porque les cuesta competir".

Macías portó el dorsal 9 y jugó, mientras Míchel estuvo en el banquillo del Getafe. De los ocho partidos que dirigió el exmerengue, el canterano de las Chivas participó en siete y acumuló 221 minutos. La salida del técnico le costó la actividad al atacante, pues con Quique Sánchez Flores jugó sólo 24 minutos en un partido de Copa del Rey. JJ regresó al Guadalajara apenas seis meses después tras rescindir su contrato, que era de un año con opción a compra.

