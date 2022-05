El reconocido periodista argentino, César Luis Merlo, un especialista en los movimientos del mercado de pases en el continente americano, confirmó lo que en principio surgió como un rumor de columnas sin nombres: La oferta de las Chivas de Guadalajara por el entrenador Marcelo Bielsa "es real" y "la está evaluando", junto con su equipo de trabajo.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, continuó este martes el trabajo en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle la preparación de su próximo partido: frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, por la reclasificación a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 "Grita México" de Liga MX.

La posibilidad de traer de vuelta a México al reconocido estratega argentino, tras su pasantía por el club británico Leeds United, es totalmente veraz y pudiera terminar en el banquillo del eterno rival de los equipos que dirigió en México, pues estuvo al frente del Atlas de 1992 a 1994 y luego, entrenó al América entre 1995 y 1996. Desde su país natal, el reconocido periodista y especialista en el mercado de pases, verificó toda la información.

Merlo, a través de un video en la red social Instagram, reconoció la veracidad de la información que estremeció por completo el mercado mexicano y señaló que "una información más que importante, Marcelo Bielsa tiene una propuesta formal de Chivas de Guadalajara, no es un chiste".

El periodista argentino, desde un aeropuerto, advirtió que "obviamente, tener una oferta no significa que va a aceptarla. Sí me confirman que la está evaluando y lo que está haciendo el loco Bielsa es lo que suele hacer cuando evalúa una propuesta, no ver la plata, sino él y su equipo de trabajo analizar los últimos partidos del equipo en cuestión, en este caso: las Chivas de Guadalajara". Añadió que "ustedes, chivahermanos, se estarán preguntando ¿cuándo va a responder Bielsa? Imposible saber, los tiempos los maneja él. Está esperando también una chance en la Selección de Colombia, me dicen. Pero la oferta de Chivas es real, no es un rumor, habrá que esperar y ver qué decide el loco".

