Revelado: Así jugará el filial de Chivas de Guadalajara en la Liga de Expansión MX: Serán 17 equipos y comenzará el 14 de agosto

La directiva de las Chivas de Guadalajara se encuentra planificando la próxima temporada, que marcará el regreso del futbol mexicano en plena pandemia del coronavirus o Covid-19 y lo hará por partida doble al estrenar a su filial de desarrollo en la nueva Liga de Expansión MX, que este viernes se confirmó que comenzará el próximo 14 de agosto con la participación de manera provisional de 17 equipos, realizada por el presidente de la Liga MX: Enrique Bonilla.

La Liga de Expansión MX será el finalmente la denominación del campeonato que sustituirá al Ascenso MX e iniciaría el próximo 14 de agosto con algunas novedades, durante los próximos dos semestres. Cabe destacar, que aún falta que uno de los clubes de la Liga Premier (Segunda División) apruebe su documentación y pudieran ser un total de 18, con 12 equipos del ex Ascenso MX, tres de la Liga Premier y dos filiales, entre las que resalta la del Rebaño Sagrado.

Ricardo Cadena, campeón con la Sub-17, será el técnico de este filial Tapatío (Chivas)

El Tapatío, uno de los dos filiales que participarán junto al del club Universidad Nacional (Pumas Tabasco), competirán con equipos del abolido Ascenso MX: Alebrijes de Oaxaca, Atlante, Cancún FC (ex Cafetaleros de Chiapas), Celaya, Cimarrones de Sonora, Club Atlético Morelia (ex Zacatepec), Correcaminos de la UAT, Dorados de Sinaloa, Mineros de Zacatecas, Tampico Madero, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Venados de Yucatán, además de tres o cuatro equipos de la Liga Premier que aún no se han confirmado.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anunció detalles del nuevo campeonato y uno de ellos es que contará con un repechaje de 10 equipos. El formato de competencia tendrá una fase de clasificación que le dará el pase directo a las semifinales al líder de la clasificación general, mientras que el segundo lugar jugará en los cuartos de final. Los otros 10 equipos siguientes en la tabla se medirán en el repechaje. Con esto, al terminar la ronda regular, apenas cinco equipos quedarían eliminados.

Bonilla, durante una video conferencia de prensa, confirrmó que "se aprobó la sustitución del certificado de (Mineros) Zacatecas que ahora es Club Zacatecas SA de CV de Eduardo López Muñoz. Atlético Zacatepec cambia a Atlético Morelia, con sede en el estadio Morelos. Cafetaleros (Chiapas) va a Cancún, Quintana Roo, como Cancún FC y Atlante cambia su sede a la Ciudad de México". Se esperan dos campeonatos por temporada y al final se disputará un Campeón de Campeones, con sede aún por definir. El primer torneo se jugará del 14 de agosto al 19 o 20 de diciembre, fecha en la que se disputaría la Final.