La decisión del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez de dejar de ser relacionado con Chivas y pasar a ser un aficionado más del Atlas fue considerado una traición para la afición rojiblanca que se manifestó en redes sociales, donde inclusive algunas celebridades aparecieron para explotar contra el pugilista por su actitud tras la Final de Ida del Clausura 2022.

En redes sociales comenzó a circular un video donde aparece el actor Sergio Goyri, quien es fiel aficionado al Guadalajara, en donde expresó su opinión con respecto al Canelo que portó su playera rojinegra, principalmente porque anteriormente habría tratado de adquirir al Guadalajara.

ver también Chivas tendrá novedad ofensiva

“¿Querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas? No mames, güey. Hay que tener un poquito de identidad. A lo mejor estás muy chavito, a lo mejor tienes un chingo de dinero, pero lo que no puedes comprar es la identidad de nosotros que somos Chivas de a deveras, que no cambiamos de playera. Lo que tú hiciste de ponerte la puta playera del Atlas no te lo voy a perdonar jamás”, dice el artista en el video.

Encuesta ¿Qué te pareció la actitud del Canelo de alentar ahora al Atlas? ¿Qué te pareció la actitud del Canelo de alentar ahora al Atlas? Bien, no importa a quién le vaya No me importa Mal, por ser vilamelón YA VOTARON 4 PERSONAS

Durante el duelo entre Zorros y Pachuca, Álvarez arribó al Estadio Jalisco asegurando que e seguidor de los rojinegros, aunque también apoya al Rebaño: “Vamos a ganar otra vez. Sí, soy atlista. Nunca le he ido a un equipo, pero ahora soy del Atlas, cien por ciento. Le voy a los dos, pero soy del Atlas, la verdad”.

¿Cuándo reportará Mozo y el resto de Chivas?

Después de algunas semanas de vacaciones, el primer equipo del Guadalajara, incluyendo a su nuevo refuerzo, están citados a presentarse en Verde Valle el próximo 1 y 2 de junio para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente iniciar con los trabajos de pretemporada, misma que realizarán en Barra de Navidad.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!