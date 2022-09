El estelar atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, apareció en el más reciente episodio del podcast del Escorpión Dorado al volante, grabado en la Perla de Occidente, en el que se confesó durante un divertido paseo por toda su carrera como futbolista profesional hasta que reveló el peor momento que ha vivido en su trayectoria como rojiblanco, que no lo dejó dormir y le sacó varias lágrimas.

Vega, quien llegó al Rebaño Sagrado en enero de 2019, habló de su experiencia con los tapatíos en estos tres años y en los que pasó de ser un promisorio talento de la cantera del Toluca a una de las principales figuras ofensivas del futbol mexicano, un estelar cartel que le costó mucho alcanzar, incluso lágrimas, como lo reveló en la distendida entrevista con el youtuber Alejandro Montiel, quien le da vida al sarcástico Escorpión Dorado.

Vega, durante la divertida entrevista a bordo de la SUV del Escorpión Dorado, confesó que "el partido que jugamos contra Pachuca, que fallé el penal; la gente me abucheó en el estadio. Nunca me había pasado eso, que me abuchearan en el estadio". Por lo que reconoció que "me bloqueé por completo del partido, ya no quería tocar el balón, no quería que me la pasaran, literalmente, no sé qué me pasó".

El estelar atacante de las Chivas le reveló al youtuber que "llegué a mi casa y no podía dormir, tuve que llorar con mi esposa. Ella me habló, porque me sentía muy mal".

Vega reconoció tener pocos recuerdos después de errar el penal (IMAGO7)

¿En quién te apoyas en los malos momentos?

"Fíjate que mi esposa tiene ayuda personal con una psicóloga, yo soy mucho de estar solo con mi familia y me ha invitado mi mujer a algunas pláticas para que me ayude a sanar, a sacar todo lo que llevo por dentro, porque no es nada fácil, es muy complicado. Pero yo con el apoyo de mi esposa, mis hijos, mis papás y mis hermanas, creo que es más que suficiente".

Vega confesó que se apoya en su familia para estar enfocado (Instagram)

¿Qué haces cuando tienes un mal partido?

"Depende de cómo jugamos el partido, porque hay veces que puedes jugar super bien el partido y lo pierdes, pero solamente sales enojado, frustrado, porque llegas muchas veces no la metes y estos ... llegan una, te la clavan. Entonces, obviamente, llego emputadísimo a mi casa, normalmente después de un partido salimos a cenar con mi esposa y mis hijos, pero cuando pierdo no me dan ganas ni de salir, ni de ver a la gente, porque estas comiendo algo y la gente empieza a molestarte, hacer algunos comentarios que no van, pero es válido". Y hasta dramatizó, al recordar una frase particular y parafrasear: "Alexis pongan huevos, ya ganen un puto partido". Por lo que reconoció que "son comentarios así y pues, vas con tu familia, creo que está bien, pero prefiero no escucharlos y evitarme ese tipo de comentarios".

