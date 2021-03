Ricardo Peláez respaldó a Víctor Vucetich antes del Clásico Nacional frente al América

En las últimas semanas, algunos medios de comunicación importantes se animaron a poner en duda la continuidad de Víctor Manuel Vucetich al mando del Deportivo Guadalajara por los flojos resultados en el inicio de torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Sin embargo, desde el primer momento el DT contó con la confianza de la directiva para por lo menos finalizar este campeonato.

Ricardo Peláez platicó con Marca y, además de analizar el presente de Chivas, dejó en claro lo que piensa sobre El Rey Midas. En la previa del Clásico Nacional frente al América, el Director Deportivo del club respaldó públicamente al DT y aseguró que nunca se plantearon la posibilidad de cesarlo.

"No, no ha estado en duda el proyecto de Vucetich, hay que reconocer que no hemos tenido los resultados esperados. Tuvimos un mal inicio; si bien es cierto que el equipo tiene una racha sin perder, también trae una racha sin ganar, entonces no hemos tenido el torneo que pensamos dado el plantel y la exigencia de la afición que deberíamos tener hasta el momento", admitió el directivo.

Vucetich cuenta con el respaldo de la directiva (Imago 7)

Más adelante explicó: "Obviamente los balances deben hacerse al final. La temporada pasada también recibimos muchas críticas al principio y creo que tuvimos un muy buen cierre, llegando hasta las semifinales y perdiendo con el que a la postre resultó campeón, entonces vamos a esperar. Tenemos que mejorar en esta segunda parte de la fase regular muchas cosas, somos muy vulnerables defensivamente cuando la temporada pasada fue nuestra fortaleza, y ahora al frente estamos anotando goles y la temporada pasada nos costó muchos".

"Entonces a veces uno no se puede terminar de explicar qué es lo que sucede, con casi el mismo plantel, incluso yo te diría que ya está fortalecido con el regreso de Mayorga, Huerta, la promoción de varios jóvenes de la Sub-20 o de Expansión, entonces no hay pretexto, hay exigencia permanente. Sabemos que no hemos tenido el mejor torneo, sabemos también que hay tiempo para mejorar, terminar de la mejor forma, en eso estamos trabajando, en los pequeños detalles. Pero no ha estado en ningún momento en duda la continuidad del técnico", sentenció Ricardo Peláez.