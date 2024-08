Alan Pulido es el último campeón de goleo de las Chivas de Guadalajara y uno de los consentidos de aquel equipo que lideró Matías Almeyda hasta el campeonato en el Clausura 2017. Sin duda, Puligol se ganó el corazón de la afición rojiblanca y es recordado con cariño en la Perla Tapatía, donde es recibido con los brazos abiertos cada vez que la visita.

Ambas partes anhelan algún día reencontrase, de hecho, recién en el torneo Apertura 2023, el Rebaño Sagrado sondeó al Peluchín cuando necesitaba fichar a un atacante, a la espera de que pudiera regresar para ser la solución a su problemas de gol. Finalmente, Alan se quedó en la MLS donde ya llegó a la marca de 100 partidos con Sporting Kansas City, donde actualmente vive un presente complicado con el equipo de Misuri.

El emocionante mensaje de Alan Pulido que ilusiona a Chivas

Es por ello que ante la cruda realidad que vive en donde luego de 24 partidos solo pudo anotar cuatro goles en poco más de mil 500 minutos de juego, el atacante confesó en una entrevista con Fox Deportes, que no descarta poder volver al futbol mexicano, y qué mejor que hacerlo con el equipo donde mejor se ha sentido a lo largo de su carrera como son las Chivas Rayadas.

“Sí, claro. Obviamente que siempre está el poder regresar a México y lo lindo sería poder regresar a Chivas en su momento y retirarme ahí. Siempre lo he dicho, es un equipo que se ganó todo mi corazón, todo mi cariño. La gente siempre que voy a Guadalajara me recibe de una manera muy linda y eso es algo que lo tengo guardado. Tengo allá mis casas, tengo allá mis cosas y creo que dejé grandes amigos también y obviamente gustaría”, comentó Puligol a los micrófonos del citado medio.

Cerca de Chivas ¿y de Tigres?

El atacante de 33 años estuvo cerca de fichar por Chivas pero el Rebaño decidió no pagar dos millones por el futbolista entonces lesionado y hoy es suplente en la MLS, razón por la que quizás dijo no descartar incluso el volver al equipo que lo formó, Tigres UANL, a la espera de regresar a como dé lugar a la Liga MX.

“También no descarto la posibilidad de poder regresar a Tigres. En Monterrey, ahí crecí y sería lindo empezar una carrera en un equipo y después poder regresar ahí pero al final depende de muchas circunstancias. Igual no sé, puedo un día conocer aquí (Estados Unidos) a una americana y me case y tenga hijos y a lo mejor ya mi pensamiento cambie. Estoy abierto a todas las posibilidades, pero lo principal y lo que yo quisiera sería poder regresar a México en el futuro”, sentenció.