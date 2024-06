Alexis Vega ha dado vuelta a la página tras el escándalo que protagonizó en sus últimos días en el Rebaño Sagrado y que terminaron por marginarlo del equipo. El Gru reconoció que su falta de profesionalismo terminó con su etapa en Chivas, pero ahora mira hacia el futuro con las mismas metas que lo llevaron a ser considerado como una figura con el Guadalajara.

En medio de su participación en la Copa América 2024 con la Selección Mexicana de Futbol, el ahora futbolista del Toluca reconoció haber tenido una etapa de indisciplina, pero ahora se enfoca en revertir esa mala imagen que lo alejó de estar incluso en el radar de equipos europeos como Benfica o Porto, que preguntaron por sus servicios.

¿Qué sueño mantiene Alexis Vega?

“Sigue estando intacto el sueño de poder jugar en Europa, es una espinita que tengo clavada dentro de mí. En su oportunidad hablaré cn Toluca para ver si hay chance. Este torneo es de gran magnitud, un torneo impresionante, los mejores clubes están atentos acá y cuando me toque tener minutos, lo haré de la mejor manera”, comentó en entrevista con TV Azteca.

El atacante de 26 años de edad, pasó de 2019 a 2023 con el Rebaño Sagrado, donde disputó 135 partidos y anotó 27 goles. Nadie puede dudar de su calidad al ser un jugador diferente que incluso acudió al Mundial de Qatar 2022. Por lo que ahora es su turno para enseñarle al mundo de qué está hecho.

Vega, a demostrar su valía

“Me toca demostrar en la cancha. Yo sé que puedo dar mucho más y lo voy a dar. Estoy trabajando muy duro para seguir mejorando y llegar a Europa”, comentó Vega, quien no anotó ningún gol en Liguilla con el Rebaño, ni al América en los Clásicos. Un jugador con mucho talento que quedó a deber en Guadalajara.

“Cuando llegué a Toluca me enfoqué en lo que hablamos de Guadalajara, tuve un tiempo de rebeldía en el cual no trabajaba para mí y después me pasó factura, hoy estoy enfocado, regresé me quise poner a tono y empecé a encontrar muchas cosas que para mí son lo más importante, para mí y mi rodilla era lo fundamental”, sentenció.