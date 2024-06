La era post José Juan Macías ha comenzado en Guadalajara. Las Chivas se desvincularon de un delantero más que no pasó de ser una promesa y ahora intentará recuperar su carrera con Santos Laguna, mientras el Rebaño Sagrado mide los daños causados por otra estrepitosa salida de un canterano, situación que además ha exhibido el pésimo manejo de la gestión de Fernando Hierro, al no prevenir esta salida para así blindarlo y no salir con pérdidas, como ha sido el caso.

En medio de toda la rumorología desatada por la ruptura de este vínculo, JJ Macías ha roto el silencio en sus redes sociales para despedirse del Guadalajara, además de dejar un recadito a Amaury Vergara. No obstante, la lectura entrelíneas deja en evidencia la pésima relación que tenía con el argentino Fernando Gago y su cuerpo técnico, pues no emitió una sola palabra hacia ellos.

El prolongado mensaje de adiós de JJ Macías a Chivas

“Ha sido un honor y un privilegio ser parte de esta increíble institución, en la cual crecí y me desarrollé desde los 4 años. A pesar de los momentos difíciles, siempre me sentí respaldado por cada chivahermano a través de los mensajes que me hacían llegar y cuando me los encontraba en la calle”, comienza su mensaje de despedida.

“Mi tiempo en Chivas ha estado lleno de experiencias inolvidables y enseñanzas que llevaré para siempre en mi corazón. Lamentablemente, las lesiones me impidieron dar lo mejor de mí en el campo y ayudar al equipo de mis amores tanto como hubiera querido. Fue muy difícil no poder contribuir como soñaba, pero siempre di lo mejor de mí para poner el nombre de Chivas en alto”, continúa.

¿En qué términos se ha ido JJ Macías del Rebaño?

Se sabe que el atacante saldrá libre del equipo para arribar a Santos Laguna a cambio de un millón de dólares y el 50% de su ficha en una futura compra. Y es que el Comité Deportivo rojiblanco dejó salir por casi nada a uno de los futbolistas con mayor cotización que tenía en el plantel a pesar de la falta de minutos. Debido a esto, el club lo despidió con un escueto mensaje, que contrasta con la larga misiva del delantero, ahora santista.

“Gracias a todos mis compañeros con los cuales formé grandes amistades para toda la vida. Gracias a cada uno de los colaboradores de chivas por lo mucho que me ayudaron cuando necesitaba de su apoyo. Gracias a la dirección deportiva y Amaury Vergara por no dejarme solo en mis momentos más difíciles, por apostar en mi y ayudarme a crecer. Me voy con la esperanza de que el equipo siga cosechando éxitos y con la certeza de que siempre tendrán un Chivahermano más en mí. ¡Gracias por todo, Chivas!”, refuerza JJ en su mensaje.

¿Por qué excompañeros no se despidieron de JJ Macías en Instagram?

Y aunque mencionó en general a sus ahora excompañeros en el Rebaño, las respuestas han sido muy escasas, si se toma en cuenta que Macías se formó en el redil desde que era un niño. De hecho, el primero que respondió en Instagram a su publicación fue Cade Cowell con unos corazoncitos, seguido por José Castillo, quien le comentó: “Éxito siempre hermano”. Curiosamente, son dos jugadores que apenas convivieron con JJ por un semestre.

Posteriormente, Charal Cisneros y Nene Beltrán comentaron su publicación para despedirse y hasta ahí. Al menos hasta ahora, son los únicos compañeros de Macías que le dedicaron unas palabras de despedida al cabo de seis horas de haber salido a la luz. Incluso Santi Giménez se sumó a los mensajes para JJ, pero ningún otro miembro del Rebaño, otro indicio de que su relación no era la mejor con todos los jugadores de la actual plantilla.