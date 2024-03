El 22 de abril de 2015, Chicharito Hernández anotó uno de los goles más memorables de su prodigiosa carrera. El entonces delantero del Real Madrid marcó ese día la anotación que dio a los merengues el pase a las Semifinales de la Champions League tras eliminar al Atlético de Madrid gracias al máximo romperredes en la historia de la Selección Mexicana de Futbol.

Aquella noche mágica, Hernández Balcázar se consagró como el héroe merengue en los Cuartos de Final de la Champions. Álvaro Fidalgo era un jovencito de 18 años recién cumplidos cuando acudió al Santiago Bernabéu, donde pudo atestiguar la hazaña de ‘CH14’ ante los colchoneros.

La confesión de Fidalgo sobre Chicharito

“Estaba en ese partido en la grada”, dijo recientemente el ahora jugador del América cuestionado sobre Chicharito. “Seguro que el que más disfrutó esa noche fue Javier”.

Años después, el español compartió cancha con el ahora delantero de Chivas, equipo al que volvió después de 14 años de triunfar en el exterior. Coincidieron en el 2021 en Los Ángeles con triunfo de 3-2 para la liga de los Estados Unidos.

Minimizó regreso de Javier a Chivas

“Lo conocí en el All Star y le di la enhorabuena por su carrera, pero yo me centro en mi equipo”, compartió Fidalgo, aunque luego tiró contra Hernández. “Lo que hagan las Chivas no me importa”.

Es evidente que Chicharito se ha vuelto la sensación del Clausura 2024, torneo que enmarcó su vuelta a Guadalajara con el club de sus amores luego de triunfar en equipos como el Real Madrid, donde Fidalgo no encontró cabida y fue exiliado.

Sus recientes palabras sobre el atacante de 35 años solo demuestran que ha opinado desde ese resentimiento por parte del americanismo hacia un jugador que brilló con luz propia en Europa sin necesidad de ser impulsado por la fuerza mediática de una televisora.

Entre los próximos 6 y 13 de marzo, Chivas enfrentará en tres ocasiones al América, como parte de los duelos correspondientes a los Octavos de Final de Concachampions y el Clausura 2024 de la Liga MX. El Guadalajara afrontará estos Clásicos Nacionales por primera vez bajo el mando de Fernando Gago como técnico, quien le dado frescura al equipo rojiblanco con su estilo de juego.