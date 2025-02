En diversos casos sucede que, cuando un jugador o director técnico se va de un equipo de futbol, luego empieza a revelar cosas que allí sucedieron. Tanto Antonio Briseño como Fernando Gago estuvieron juntos en Chivas de Guadalajara el año pasado.

Ahora, el Pollo dio a conocer una diferencia que tuvo con el actual entrenador de Boca Juniors, marcando cómo es la personalidad del argentino. “Tengo una experiencia con Fer. Con Gago. En la inocencia de estar hablando de futbol, le comenté: ‘Oye pues, yo haría esto‘ No sé qué”, comentó en primera instancia el actual jugador de Toluca.

“Y al día siguiente, después de un trabajo, me dice: ‘¿Ves? No es tan fácil decir y después hacer’. A partir de ahí, me quedé callado. Ya está, ¿sabes? Vas viendo eso”, continuó el defensor, revelando una cierta reticencia del DT a recibir comentarios por parte de sus jugadores.

Fernando Gago nunca se destacó por su carácter

Fernando Gago siempre fue criticado por su forma de ser, cuestionando su personalidad. Ahora, las palabras de Briseño en diálogo con Claro Sports evidenciaron esa manera de ser poco receptiva. El Pollo reveló que no tuvo en cuenta su comentario.

Fernando Gago dirigirá a Boca Juniors en la Copa Libertadores. (Getty)

“Traté de platicar unas cosas así y después, me sacó otras cosas. Dije: ‘Ah, bueno. A lo mejor estuvo mal de mi parte’. Lo que uno hace como jugador es confirmar, recordar lo que dice el entrenador”, expresó el defensor. Actualmente, Gago está intentando encontrar el rendimiento de Boca Juniors.

El exjugador de Real Madrid dejó Chivas para ir a dirigir el equipo que lo formó como futbolista. En Boca no está encontrando el rendimiento y recibe muchos cuestionamientos por parte de los aficionados. Gago todavía no encontró el rumbo futbolístico del equipo, por lo que los resultados son ambiguos y no los esperados, al menos por ahora.