Benjamín Galindo, leyenda de las Chivas de Guadalajara, entrevistó en su podcast al defensor Oswaldo Alanís y todo terminó al revés. El excentral rojiblanco le sacó una emotiva confesión al inolvidable mediocampista sobre el único sueño frustrado que tuvo como profesional. El Maestro dio los motivos por los que no pudo cumplir ese anhelo en su carrera. Además, se entiende que eran otros tiempos, cuando se encontraba en pleno apogeo el controvertido caso Bosman.

El mítico volante, campeón con el Rebaño Sagrado en la temporada 1986-87, recibió al exzaguero rojiblanco en la mesa de su programa. Un episodio que publicó esta semana en su canal de Youtube y en el que terminó por revelar ese incumplido sueño en su trayectoria. Alanís, quien sufrió el pacto de caballeros para poder salir al futbol europeo, repasó su experiencia en España. Lo que generó la nostalgia de Galindo.

Oswaldo Alanís, después de rememorar su paso por Getafe y Real Oviedo, le hizo recordar al Maestro Galindo un pendiente en su carrera. El también extécnico del Guadalajara en 2004 y 2013 refirió que “sí, realmente no tuve esa posibilidad. Que yo era lo que más deseaba, era un sueño y la verdad, que no se me dio“. El legendario mediocampista anhelaba jugar en Europa, durante una época turbulenta para las contadas transferencias desde Concacaf.

El exdefensor de las Chivas, campeón en el doblete del Clausura 2017 al ganar la Copa y la Liga MX, le consultó: “¿Por qué sería Maestro? Yo creo, para mi, mi opinión personal, que no lo hablo con fundamentos. Pero, era tan bueno el Maestro, que también es difícil que a veces te dejen salir. Casi siempre te están llevando a otro equipo y otro equipo“. Galindo jugó su primera etapa con el Guadalajara entre 1986 y 1994, un año antes que se promulgara la Ley Bosman. Una que generó la libertad de transferencias en el mercado.

Benjamin Galindo regresó al Guadalajara en 2000 para cerrar su carrera (JAM Media)

Benjamín Galindo reveló por qué no jugó en Europa

El inolvidable mediocampista del Guadalajara, aprovechó la nostalgia, para recordar el motivo por qué no se fue al futbol europeo. Galindo advirtió “porque era, recién me traía y él, me compró: Don Marcelino García Paniagua. Me acuerdo que partido contra Tecos, jugamos en el Jalisco y yo metí dos goles, creo. Uno de tiro libre y otro de jugada y el representante… Yo traía el nueve, no traía ni el 58, ni el 10 que lo tuve después y ya, fue a ese partido el representante y estaba con Don Marcelino, que era el presidente de Chivas y le decía: Se vende el 17, que era el Yayo de la Torre; el ocho que era el Chepo. Le dice (el agente): No, yo vengo por el nueve. Y no, le dice (García Paniagua)“.

El representante, que buscaba llevarlo al futbol europeo en ese entonces, le recomendó a Galindo: “La única forma es que tu hables con él y fui a hablar dos veces y nunca lo pude convencer ¿Por qué? porque recién me había traído“. Reconoció que “entonces, yo le decía: Tráete a Manolo Negrete, al que sea. Yo quería era salir y la verdad, que no se dio“. Analizó que “no era un tema de dinero, era un tema de tenerme como jugador“.