Cuando Fernando Gago fue presentado como nuevo entrenador de Chivas, seguramente el objetivo era llegar a este momento del semestre en otras circunstancias. El Rebaño Sagrado atraviesa una crisis con tres derrotas en la última semana, lejos en la tabla del Clausura 2024 y con un pie afuera en la Concachampions.

En este momento, todas las críticas se van con el entrenador argentino, quien no ha sido capaz de encontrar la regularidad necesaria en rendimientos ni resultados. La presión crece sobre Fernando Gago, más teniendo en cuenta que se vienen otros dos clásicos nacionales consecutivos, los cuáles podrían ser determinantes para su futuro.

Asimismo, la directiva no está libre de responsabilidades, pues fueron Amaury Vergara y Fernando Hierro quienes confiaron en Gago. Ahora, el director deportivo español también se encuentra bajo presión, pues parece claro que la afición exigirá medidas en caso de que los resultados sigan sin aparecer.

Hierro no despedirá a Gago, aunque este podría renunciar

Los próximos partidos pueden ser claves para el futuro de Fernando Gago como entrenador rojiblanco. Sin embargo, parece poco probable que Hierro tome la decisión de despedirlo en caso de que el mal momento continúe. El directivo español es de la idea de respetar procesos, piensa a largo plazo y recién evaluaría el ciclo una vez completado el semestre.

Hierro no despidió a Paunovic luego de seis juegos sin ganar (Imago7)

Como ejemplo, sirve de referencia lo que hizo Hierro durante la crisis que se vivió con Veljko Paunovic. El serbio llegó a estar seis encuentros sin ganar, con cuatro derrotas y dos empates, además de una eliminación en Leagues Cup. Sin embargo, el directivo no se planteó el despido y el Rebaño se recuperó con una goleada en el Clásico Tapatío ante Atlas. Recién una vez finalizado el certamen, se resolvió separar los caminos.

No obstante, esto no quiere decir que la continuidad de Gago esté asegurada. Y es que a pesar de contar con el respaldo de Hierro, el entrenador argentino podía tomar la decisión de dar un paso al costado para intentar descompromir la situación. En ese sentido, serán claves no sólo los próximos resultados, sino también la imagen que deje el equipo.

Gago ya renunció en Racing tras perder un Clásico

Durante su anterior etapa en el banquillo de Racing Club, Gago no fue despedido sino que renunció al cargo por propia cuenta. Esto lo hizo tras perder un clásico de Avellaneda frente a Independiente, en condición de local. Justamente, el próximo sábado Chivas volverá a ser local ante América en el Estadio Akron, en un juego que también puede sentenciar su futuro en la institución.