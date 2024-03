Por la Jornada 11 del Clausura 2024, las Chivas de Guadalajara perdieron como local ante León, con un marcador de 1-2. El Rebaño sumó así su tercera derrota consecutiva y confirma la crisis que atraviesa en el presente semestre. Los dirigidos por Fernando Gago no logran levantar cabeza y la afición pierde la paciencia.

Resultó ser una semana fatídica para el conjunto rojiblanco, ya que en tres encuentros disputados, se perdieron todos, con ocho goles en contra y apenas uno convertido de penal. Este miércoles se cerrara la eliminatoria de Concachampions ante América, la cual es muy adversa, y el domingo habrá otro Clásico Nacional pero por el certamen liguero.

En el juego ante León, no faltaron las polémicas, pues hubo un gol bien anulado a La Fiera, otro a Chivas por una milimétrica posición adelantada de Javier Hernández y más tarde, un penal que le permitió descontar al Rebaño Sagrado. No obstante, en la transmisión no se vio una jugada que pudo cambiar el curso del encuentro.

Agredieron sin balón a Mateo Chávez

En el comienzo de la segunda mitad, se dio una particular acción en la que León pudo haberse quedado con diez jugadores. El analista arbitral Juan Guzmán Gasso compartió en sus redes sociales una agresión sin balón hacia Mateo Chávez, por parte del jugador visitante Edgar Guerra.

Tras un centro que nadie llegó a conectar, el lateral izquierdo rojiblanco se levantaba del suelo cuando recibió un rodillazo del jugador de la Fiera. Tras este hecho, ambos quedaron cara a cara y el hecho no pasó a mayores. Sin embargo, bien pudo ser expulsión para Guerra. Quizás si Mateo quedaba tendido se le hubiera dado otra repercusión a la jugada, pero de todas formas el VAR pudo intervenir para apoyar al silbante Daniel Quintero.