Eduardo de la Torre, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, cuestionó los cambios que realizó Fernando Gago en el empate 2-2 con Mazatlán. El analista integró la transmisión del partido, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El exdelantero tundió de forma particular a Yael Padilla al criticar la actitud con que entraron las variantes rojiblancas al duelo en el Estadio El Encanto.

El plantel del Rebaño Sagrado trabaja este lunes en las instalaciones de Verde Valle, para viajar en horas de la tarde con destino a Aguascalientes. Los tapatíos vienen de dilapidar una ventaja de 0-2 durante los últimos minutos en Mazatlán, para ceder un punto tras los goles de Luis Amarilla (87′ y 90+9′). Los rojiblancos, pese al empate, se mantuvieron en la zona media de la tabla de posiciones, con su tercer empate en siete salidas.

El Yayo de la Torre, durante el programa La Última Palabra del viernes, justo después del empate en Mazatlán, desató sus cuestionamientos. Refirió que “los cambios, cuando entran ya en estas circunstancias, no deben conformarse con cumplir, así sean novatos. El cambio entra para terminar de hacer la obra. Oye, es que llevamos 2-0 ya no necesitamos hacer otro gol ¿cómo no? También deben de seguir buscando peligro. No, no más decir: Correteo, tapo“.

Fabián Estay le consultó: “Pero, Yayo, ¿a qué entró Padilla? A defender un resultado y le pasó también en Juárez, que hace penal“. El exgoleador del Guadalajara insistió que “para mí, entró para hacer la misma labor que estaba haciendo (Fernando Beltrán). Una labor de equilibrio, pero también para hacer cosas ofensivas y no conformarte ya con el 2-0“.

Eduardo De la Torre analizó las variantes que efectuó Fernando Gago en Mazatlán (FOX Sports)

Yayo de la Torre exige más de los jóvenes de Chivas

El canterano de Chivas, quien brilló entre las décadas de 1980 y 1990 en el redil, fue claro con sus exigencias para los jóvenes en el primer equipo. Refirió en su critica contra Yael Padilla, que “estamos suponiendo que entró para labores defensivas. Yo creo que no, entró para seguir haciendo la labor de equilibrio ofensivo“. Aunque, aseguró que “a veces, hay que ser más exigente con los jóvenes, también ya. Hay que ser más exigentes, no conformarnos con decir: No, este no es el estrella. Son los mejores que tiene allí, a esa edad y poco a poco deben de ir mostrando esa mejoría“.

Eduardo de la Torre cuestionó las variantes de Chivas

El ahora analista televisivo en la cadena Fox Sports cuestionó las variantes que realizó el cuerpo técnico de Fernando Gago en Mazatlán. Advirtió que “yo siempre he pensado que los cambios y los manejos del resultado, te dictan si tuviste éxito o no. Pero nosotros en la transmisión también pensamos: Son cambios adecuados, cuando cambia linea de tres centrales, porque ya había entrado (Brian) Rubio, entran jóvenes a seguir. No es que quitas a los delanteros y pones medios y defensas, no. Ellos siguieron con el mismo esquema, simplemente refrescaron piernas, cuál es el problema“.

El Yayo de la Torre, ante la insistencia por el análisis del juvenil, consultó: “¿Por quién entró Yael Padilla?“. A lo que el periodista Gustavo Mendoza, le respondió: “Por el Nene (Fernando) Beltrán“. Así, confirmó que estaba en lo correcto con sus señalamientos contra el atacante al expresa a la mesa: “Medio por medio, cuál es el problema. Con las mismas condiciones, más fresco“.

Las ausencias de Chivas en Mazatlán

Eduardo de la Torre, exdelantero del Guadalajara, reconoció en el programa La Última Palabra, que “la (baja) de (Cade) Cowell fue la que más influyó. Porque (Chivas) no tuvo lo que estoy comentando: esa posibilidad de un jugador, que no solamente corretear, no solamente hiciera la labor ofensiva. Sino que les diera profundidad, ya con más espacio“.