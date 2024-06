Jesús Sánchez, veterano lateral de las Chivas de Guadalajara, se confesó con Benjamín Galindo durante una entrevista en su podcast. El defensor arranca esta semana otra pretemporada rojiblanca en su carrera de cara al Torneo Apertura 2024 de la Liga MX en Verde Valle. El Maestro le dio un épico consejo al Chapito que no le agradó mucho a la afición chivahermana.

El experimentado canterano del Rebaño Sagrado tuvo muy poca actividad en el Clausura 2024 bajo el mando del entrenador Fernando Gago. El sonorense, de 34 años de edad, se encuentra en la etapa final de su trayectoria de 15 años, todos dentro del redil tapatío. Por ende, Sánchez ya había revelado qué haría tras su pronto retiro de las canchas, pero el ídolo rojiblanco le aconsejó lo que ningún chivahermano quiere.

Benjamín Galindo, durante la etapa final de su emotiva plática en el podcast El Toque Maestro, dio un consejo que nadie apoyará en el chiverío. El legendario medio del Guadalajara le recomendó: “Que siga disfrutando. No te vayas, no te vayas; alarga tu carrera. Alarga tu carrera, es lo que más deseas en el fondo“. Sánchez le replicó que “usted sabe que son decisiones difíciles (la de retirarse). Estamos ya en la colita, en la recta final de la carrera“.

El Maestro Galindo acotó que “sí. Pero tu la tienes muy clara. ¿Qué es lo que quieres hacer? Eso es importante“. Chapo Sánchez le confesó que “quiero seguir ligado al futbol, amo el futbol. Pues, ojalá se me de la oportunidad de…“, pero le interrumpe el ídolo rojiblanco y le refiere que: “Ojalá y tengas la oportunidad de alargar (tu carrera) dos o tres años“. A lo que el zaguero señala: “Gracias, profesor. Fírmeme, profesor; que lo voy a poner de representante“. Sánchez recordó que “ya tengo 34, en agosto 35“, pero Galindo le advierte que “yo me retiré de 42” y Chapito atina: “No profesor, pero usted era un fuera de serie. Sí, es complicado, pero seguimos en pie de lucha y lo que venga“.

¿Cómo fue la etapa de Chapo Sánchez con Matías Almeyda?

Javier Martínez, conductor del podcast del Maestro Galindo, le consultó a Jesús Sánchez sobre esa época con Matías Almeyda en Chivas. El extremo convertido en lateral, recordó que “se forjó una familia dentro del equipo. Matías (Almeyda) es un tipo que sabe cómo gestionar un grupo, es de muy buen trato, el profesor (Galindo) tuvo la oportunidad de trabajar con él y es muy humano“.

Sánchez explicó que “él se preocupa mucho por la parte personal antes que la futbolística y creo que ahí haces click. Y cuándo tu haces click con el entrenador, desde esa parte, pues todo se vuelve más fácil. Ahí se volvió una familia y nosotros nos tirábamos de cabeza, porque él también se tiraba por nosotros. Que siempre lo tienes que hacer, porque eres profesional, pero con él había una conexión especial. Se forjó eso y nos dio tantas cosas, conseguimos muchas cosas con él y fue una época muy bonita, que se disfrutó bastante. Más que ser campeones pudimos regalarle mucha felicidad a mucha gente“.

El lateral derecho del Guadalajara argumentó que en ese momento, “yo venía jugando poco. Fue de los torneo cuando cambié la posición. Entonces, tuvo yo tres o cuatro torneos malos, borrado del mapa y cuando llega Matías, llegó con nuevos bríos, con el trato. Me empezó a generar más confianza, me empezó a dar un poquito más de oportunidades hasta que me puso a jugar seguido“.

Chapo Sánchez reconoció que “yo creo que el 2017 fue el punto máximo de mi carrera. Donde yo me sentía muy bien físicamente, me sentía muy bien mentalmente, que eso también es muy importante y se pudieron conseguir cosas, que eso también es importante. Pero, uno se puede sentir bien y jugar bien, pero siempre está el equipo y lo que consigue el equipo siempre es lo más importante“.

Los recuerdos de Jesús Sánchez de la final de 2017

En cuanto al campeonato del Clausura 2017, Jesús Sánchez afirmó que “me acuerdo todos los momentos. Me acuerdo del Volcán, lo que era cuando íbamos 2-0, era un silencio total; que nos empatan, sí. Pero, ahí nos dimos cuenta que podíamos ser campeones y lo veníamos demostrando durante todo el torneo. Pero yo en lo particular, me di cuenta que podíamos ser campeones, porque fue un silencio que es difícil que un estadio como el de Tigres este callado. Entonces, me acuerdo de ese partido 2-2, muchos estaban cabizbajos y bajó Jorge (Vergara) y decía: No. Tienen que estar contentos, felices de lo que han logrado, porque todos nos daban por goleados. Tigres venía aplastando a todos en la Liguilla y goleadas. Ahí decía Jorge: Todos decían que nos iban a ganar y vean“.

Aseveró que “ya en el Akron fue una locura. Cuando suena el silbatazo, era algo que no me creía, que lo soñaba desde chiquito. Uno soñaba con jugar en estadios llenos y ganar cosas, pero ganarlo con Chivas, no existe en México algo igual. Una locura. Lo sigo recordando y me emociono igual. Espero que se me de la oportunidad de volver a quedar campeón. Sé que no me queda tanto, pero vamos a intentarlo“.