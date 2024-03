La descafeinada versión de Chivas que fue exhibida ante Cruz Azul no inspira nada de confianza de cara al juego de ida de los Octavos de Final de la Concachampions frente al América, a celebrarse en el Estadio Akron. Los pronósticos se inclinan naturalmente del lado azulcrema, por lo que Guadalajara deberá lidiar con la presión de saberse víctima en este Clásico Nacional.

La incapacidad de Fernando Gago para responder ante el escenario adverso que propició Martín Anselmi en el partido correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga MX, es la mayor incógnita en estas Chivas que tendrán que salir en su mejor versión para reivindicarse tras el brutal descalabro.

¿Qué pronosticó Cesilio de los Santos sobre el Clásico?

“América gana los tres partidos. Así, directo, viendo lo que vi de Chivas contra Cruz Azul, América gana los tres partidos porque Jardine encuentra el XI tipo que necesitaba, parece que falta un lateral derecho pero Kevin Álvarez no sé por qué no está jugando pero del otro lado, la versión de Chivas es muy pobre, muy flaca y estos juegos se juegan a morir, en Guadalajara es el primero pero América gana los tres”, afirmó Cesilio de los Santos, exjugador del América y ahora analista en FOX Deportes.

Para el uruguayo, línea por línea es muy superior el cuadro azulcrema por encima del rojiblanco y al ser cuestionado sobre qué jugador del Rebaño Sagrado es mejor en su posición que su similar en América, dio un solo nombre y con algunas reservas.

Piojo Alvarado, el único que rescata Cesilio de Chivas

“No lo veo. Alvarado pero Alvarado en compañía, no me lo dejen solo, el tipo pelea con un tenedor, se volteaba contra Cruz Azul y no encontraba a nadie, defensivamente Chivas dio muchas ventajas, Gago nunca entendió la forma de jugar de Cruz Azul ni ajustó, le mandaba pelotas a espalda de sus laterales y Cowell no ganó un mano a mano en el juego y se empieza a hacer una bolita”, finalizó.