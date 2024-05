Las Chivas de Fernando Gago generaron 17 tiros a portería en el pasado juego de Ida de las Semifinales de la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Así lo reveló el propio DT argentino al término del encuentro que finalizó 0-0 ante su acérrimo rival América en una edición más del Clásico Nacional, situación que obliga al Guadalajara a derrotar a como dé lugar a las Águilas en la Vuelta en el Estadio Azteca.

Y es que por más que el Rebaño Sagrado ha llegado a 510 minutos al hilo sin recibir gol, lo cierto es que, del otro lado de la balanza, suma solamente dos anotaciones a su favor en sus últimos 360 minutos, lo que habla del excelente estado en que se encuentra su defensa, pero el cada vez más preocupante momento de su delantera.

Chivas no anda fino en ataque y comienza a ser preocupante

Esos 17 disparos que presumió Gago, son el ejemplo de que su ataque no está para nada fino y más que nunca, el próximo sábado deberá estarlo, pues no tiene otra opción que marcar y que no le anoten para poder aspirar a la Gran Final del futbol mexicano un año después de haber alcanzado dicha instancia en el Clausura 2023.

Al cabo de tres juegos en la presente Fiesta Grande, con dos partidos de Cuartos de Final y uno de Semifinales disputados, el Guadalajara apenas ha podido anotar un solo gol, obra de Víctor Guzmán ante Toluca en el Estadio Akron en la Ida de la Primera Ronda de la Liguilla. Eso quiere decir que en 270 minutos, el equipo tapatío apenas ha podido concretar una anotación.

Marín y Chicharito, pocos goles

En Fase Regular, Ricardo Marín solo marcó dos goles en tanto que Chicharito Hernández apenas uno; mientras que en esta Fiesta Grande, ninguno ha podido mojar y de hecho, sobre 4K ya comenzar a caer diversas críticas tras sus múltiples fallas ante las Águilas. De esta manera, el dato que da esperanza es que el Guadalajara tiene hecho un fuerte en la retaguardia, pero el que alarma, es esa falta de gol.