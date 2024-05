Fernando Beltrán era de los pocos que faltaban por publicar su mensaje a la afición de las Chivas de Gudalajara tras la eliminación. Los tapatíos perdieron el sábado 1-0 ante América en el Clásico Nacional de Vuelta de la Semifinal del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El Nene apareció en el segundo día tras romper filas para dedicarle unas dolidas palabras a los chivahermanos.

El canterano del Rebaño Sagrado se volvió inamovible en la alineación del director técnico Fernando Gago en este torneo. La segunda eliminación ante el eterno rival en una serie tras los Octavos de Final de la Concachampions 2024 caló hondo en el vestidor tapatío. Beltrán tardó algunos días para dar la cara y rendir cuentas ante los aficionados rojiblancos.

El Nene Beltrán fue duramente cuestionado por sectores de la parcialidad del Guadalajara, debido a su actitud en el Estadio Azteca. Algunos chivahermanos siguen considerando que el mediocampista, ya de 26 años de edad, se achica o esconde en los partidos claves. Pese a ello, el capitalino envió un sentido mensaje a todo el chiverío tras la eliminación del Clausura 2024.

Beltrán Cruz apareció en su cuenta personal de Instagram para reconocer que “es difícil decir algo cuando el objetivo no se alcanza. He cambiado muchas cosas por lograrlo y aún lo voy a seguir intentado, porque hoy es dolor lo que siento. Algún día será diferente, por eso no voy perder la fe. Gracias afición, ustedes son muy importantes para seguir luchando, nos apoyan en todos lados. Siempre estaré a muerte con este equipo“.

Las cifras de Fernando Beltrán con Chivas en el Clausura 2024

El mediocampista canterano del Guadalajara, por su parte, participó en los 21 compromisos de los rojiblancos en este Clausura 2024. De todos ellos, fue suplente en sólo una ocasión: la caída 1-2 ante León en la Jornada 11. Así, cristalizó un récord personal de minutos en cancha con 1,733.

Beltrán, de 26 años de edad, vio sólo una amonestación y aportó sólo un tanto en todo el campeonato. Lo marcó el 30 de enero en la victoria 3-2 sobre Toluca, en la Jornada 4.

¿Cuándo inicia Chivas la pretemporada del Apertura 2024?

El Rebaño Sagrado, luego terminar su participación en el Clausura 2024, comenzó un periodo de vacaciones, que termina el martes, 4 de junio. El miércoles 5 de junio, la plantilla reportará para el primer día de pruebas físicas y exámenes médicos. A efectuarse en la clínica del Dr. Rafael Ortega y las instalaciones de Verde Valle. Así, darán inicio a una pretemporada que se extenderá por todo un mes. Esto, debido a que el viernes 5 de julio está programado el comienzo de la actividad de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.