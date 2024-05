El jueves, 28 de mayo de 2020 la vida le cambió por completo a Benjamín Galindo. El ídolo de las Chivas de Guadalajara alertó a todo el entorno del futbol mexicano en pleno comienzo de la pandemia del Covid-19 o coronavirus. El legendario rojiblanco aprovechó que este martes se cumplen cuatro años de ese evento trascendental, para publicar un motivador mensaje. Un emotivo video que conmovió a todos sus seguidores en las redes sociales.

La noticia de su ingreso en una clínica jalisciense de emergencia alarmó a todos aquella tarde del 28 de mayo de 2020. Ese día se confirmó que sufrió un derrame cerebral que lo tuvo toda durante una semana debatiéndose entre la vida y la muerte. En ese tiempo hospitalizado en terapia intensiva, se sometió a dos operaciones de por medio, hasta conseguir el alta médica. Para tratar de retomar su vida, que tras cuatro años ha recuperado algo de normalidad.

Galindo, quien lidera actualmente el podcast El Toque Maestro, publicó un conmovedor mensaje. En el posteo, refirió: “¡Hola a todos! Hoy, hace 4 años, mi vida dio un giro inesperado. Un infarto cerebral me puso a prueba, pero no me detuvo. La rehabilitación ha sido mi compañera constante, y aunque el camino ha sido largo, cada paso me acerca más a mis metas. Quiero compartir este video con ustedes, para inspirar a quienes enfrentan desafíos similares. ¡Nunca se rindan! ¡La vida sigue y hay mucho por vivir!“

El Maestro, durante su emotivo video, señaló que “han sido cuatro años del evento que cambió mi vida, del infarto cerebral. Yo la he vivido como un entrenamiento. El ser futbolista me ayudó muchísimo, porque gracias a eso era un jugador muy disciplinado y lógicamente, con el evento que tuve seguí la misma táctica. De ser disciplinado, no fallar a mis entrenamientos, ¿por qué? Porque, de ahí parte mi recuperación, que ha sido fundamental e importante“.

Benjamín Galindo también acompaña a su hijo en su carrera con Cancún FC (IMAGO7)

La motivación de Benjamín Galindo a seguir adelante

El legendario exfutbolista de las Chivas reconoció que ese evento canónico: “Me cambió mi vida. Porque no puedo manejar bien ni mi pie izquierdo, ni mi mano izquierda. Entonces, todo el lado izquierdo me afectó. Por eso, yo voy a diario a mis terapias y tengo mucha confianza en que pronto me voy a ir recuperando. La verdad, me siento con fuerza, con ganas y un deseo enorme de seguir adelante, porque eso es lo que me va a llevar a estar mucho mejor“.

Benjamín Galindo aseguró que “cuándo tu quieres superar un momento difícil, tienes que ser muy fuerte. No claudicar, sino seguir adelante, tener mucha fe, mucha fuerza y sobre todo, una gran actitud“. En el cierre no perdió la ocasión para dar gracias: “Quiero agradecer, primeramente, a mi padre Dios. A mi familia, que siempre estuvo conmigo, al doctor Rafael Ortega, al doctor Juan José Ramírez Andrade, al doctor Alejandro Fonseca, al Country 2000, al Padre Juan pedro Oriol y a Mar Negro (libro) de Daniel Cruz. A todos mis terapeutas, a mis enfermeros, que siempre han tenido el gusto de cuidarme. Siempre voy a estar muy agradecido“.