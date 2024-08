Chivas de Guadalajara se ha clasificado directo a la Liguilla en los últimos tres torneos de la Liga MX, en los que llegó a una Gran Final. La salida de Fernando Hierro parece haber descuidado ese objetivo en este Apertura 2024, bajo el mando de la comisión deportiva que dejó en el redil. Omar Villarreal Villalbazo reveló el modelo que necesita imitar la directiva tapatía para volver a pelear por el título.

El periodista de TV Azteca platicó en exclusiva con Rebaño Pasión para analizar toda la actualidad de los rojiblancos. Villa Villa reconoció que “Chivas está para entrar entre el puesto cinco y ocho a la fase final. Una vez ahí ver con quién te toca y ver a los demás, cómo quedan las llaves para que se te vaya acomodando el camino. Me parece que esa es la cuestión“. Por lo que advirtió así, que los tapatíos aún dependen de la fortuna en su intento de pelear otro título, como ocurrió en el Clausura 2023.

El insider del Guadalajara para Azteca Deportes fue más allá e identificó el modelo que debe imitar Amaury Vergara y compañía. Refirió que “hoy con Chivas, entre más dinero le meta a la directiva al plantel, pues más se acercará a poder competir en esos cuatro lugares o entre esos tres mejores planteles. Y lo vemos en el fútbol mundial. El ‘fútbol billete’ hoy en día es el que termina por acercarte más a la gloria deportiva“.

El reconocido reportero chivahermano acotó que “ejemplos sobran, no. El Manchester City, el PSG, que han estado ahí. El City ya ganó una Champions (League). El PSG se ha quedado muy cerca, pero en Francia pasó de tener tres ligas hace 15 años y hoy es el equipo más ganador del país. Entonces, el dinero, la inyección económica, para los clubes siempre es muy importante“. Afirmó que “si Chivas aspira a meterse cada vez más en esa contienda con Cruz Azul, Tigres, Monterrey, América, pues tiene que meterle más lana. Porque, esa es la fórmula que hoy funciona en el futbol mundial. No te asegura el título, pero sí te acerca mucho“.

Villa Villa consideró que fichar a los mejores lo acercará al título en Liga MX

El plantel de Chivas en el análisis de Villa Villa

Villarreal Villalbazo señaló a Rebaño Pasión que “el plantel del Guadalajara está por debajo hoy en día del de Tigres, América, Monterrey, Cruz Azul. Si me apuras, también del de Toluca y ubicaría a Chivas en el ránking de planteles del futbol mexicano entre el seis y el ocho. O sea, un equipo que le va a alcanzar para pelear los lugares directo para clasificar a la Liguilla y que una vez ahí, ya se tienen que combinar diferentes factores para poder aspirar a un título. Tomando en cuenta que tienes cinco planteles mejores, desde mi punto de vista, por encima de Chivas”.

El comunicador chivahermano agregó que “son circunstancias que se tienen que ir acomodando y que la Liguilla o estos formatos de nocaut te permiten pensar en un título para el Guadalajara. Sí, porque a lo mejor Monterrey y Tigres juegan entre ellos en Cuartos de Final y uno se tiene que ir. Entonces, ya te quitaste a uno de esos y depende a ti contra quién te tocó”.

¿Cuándo se podrá calificar el fichaje de Chicharito en Chivas?

Villa Villa, en cuanto al regreso de Chicharito Hernández, recordó que en enero “estábamos contentísimos con la llegada de Javier. Creo que el semestre pasado no es un momento para juzgar el trabajo del Chícharo, porque venía saliendo de una lesión de nueve meses sin jugar. Ahora a Chicharito se le tiene que juzgar a partir de este semestre, que ya tuvo pretemporada. Entonces, al final en diciembre hacemos la evaluación, me parece del primer torneo ya de Javier como refuerzo”.

El periodista capitalino, aficionado rojiblanco, consideró que el planteamiento de Gago no influye. Señaló que “a final de cuentas es el sistema que ha jugado Guadalajara, es el mismo prácticamente desde que llegó (Veljko) Paunovic. Ese 4-3-3 se ha usado en los últimos años y es algo que está muy presente hoy en el fútbol mundial, no solamente en el fútbol mexicano“. Añadió que “me parece que el plantel de Chivas no es malo. Chivas tiene un plantel bueno en general. Si tú comparas con el resto del fútbol mexicano, es bueno, pero no le alcanza para ser de los mejores“.