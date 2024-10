Chivas es uno de los equipos más poderosos de todo el futbol mexicano y del continente; sin embargo, a lo largo de los años recientes se han tomado decisiones sumamente controversiales, por lo que los aficionados ya lo toman con sentido del humor y estarían impulsando a un candidato para que dirija a los rojiblancos en un corto plazo: el gobernador Enrique Alfaro.

El todavía político siempre ha manifestado su pasión por el futbol, sobre todo al ser un fiel aficionado del Guadalajara, por lo que inclusive reveló desde hace varios meses que está estudiando para ser entrenador profesional tras concluir su ciclo como gobernador de Jalisco.

Es por eso que Alfaro reconoció que diversos aficionados le pedían que tomara las riendas del chiverío tras los fuertes rumores de salida de Fernando Gago, situación que entendió que fueron en tono de broma, asegurando que le encantaría dirigir al Rebaño, pero que no está listo para hacerlo.

“Ahora que fui al estadio, mucha gente me decía. Empezaron a salir memes y cartones. Mucha gente del estadio me decía: ‘ya vente, de una vez’. Sabes lo que es estar al frente de un equipo como Chivas, pero qué mayor ilusión que eso.

“Con los pies en el suelo, quiero dedicarme al futbol, en una etapa de mi vida en la que quiero tomar un poco de distancia a la política, uno nunca sabe si vas a regresar, pero creo que me va a servir tomar distancia, tomar aire y cambiar la dinámica”, aseguró en entrevista con Demetrio Madero y Fernando Quirarte.

¿Cuál sería su estilo de juego como entrenador?

“Respeto mucho a Guardiola, pero soy anti-Guardiola porque soy del Real Madrid. No me gusta el tiki taka, me gusta más el futbol directo (…) No tengo un modelo que tenga definido a rajatabla, pero soy más fan del esquema de juego de Ancelotti que de Guardiola”, concluyó Enrique Alfaro.