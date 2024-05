No hay mañana. Las Chivas se enfrentan esta noche en el Estadio Azteca al América en la quinta edición delClásico Nacional en esta temporada. En duelo de Vuelta por las Semifinales de la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado debe vencer a como dé lugar a las Águilas si es que quiere acceder a su segunda Final en un año.

Los rojiblancos no pudieron llevarse la victoria en la Ida en el Estadio Akron. El Guadalajara no pasó del 0-0 a pesar de tener el dominio del juego, y de esta manera, ahora está obligado a ganar. A su favor, Fernando Gago y sus pupilos tienen que en los últimos 510 minutos no han recibido gol, lo que habla del excelente estado en que se encuentra su defensa. No obstante, su incapacidad para anotar es alarmante.

¿Qué dijo John Sutcliffe sobre Chivas y el Clásico Nacional?

Así lo ve el reportero de ESPN, John Sutcliffe, quien analizó en sus redes sociales el juego entre Chivas y Águilas, así como las claves que podrán definir al ganador de la serie y al primer finalista de esta vibrante Fiesta Grande del Clausura 2024.

“Las Chivas y el América le deben al aficionado, le deben a la liga un buen partido; aburridísimo el de Ida. Chivas, sea Marín o sea Chicharito, que demuestren contundencia, demuestren que con puros mexicanos pueden meterse a una final otra vez, porque el equipo se ve muy chato, no confundas la actividad con los hechos. Y el América, el hubiera no existe, una mejor pretemporada quizás, pero el equipo se ve sin punch, sin fuerza, errores mentales de cansancio de tantos viajes; de tantos partidos”, comentó Sutcliffe.

Ve favorito al América, pero…

John es un abiertamente confesado seguidor del América, por lo que dio como favorito al equipo azulcrema, sin embargo, mencionó que el Guadalajara debe ser mordaz ante el acérrimo rival y no perdonar las jugadas de gol que fabrique, como ocurrió en la Ida, cuando perdonó a los millonetas.

“El América debe demostrar que es superior a Chivas y ellos buscar sofocar al Águila, cansarlos y jugar al error, pero eso sí, si tienes una, métela”, sentenció.