Juan Francisco Palencia tuvo la oportunidad de jugar para el Cruz Azul y las Chivas gracias a su incuestionable talento, mismo que incluso lo llevó a probar suerte en el Viejo Continente, más concretamente, en LaLiga de España con el Espanyol de Barcelona, donde pudo demostrar su futbol en una vitrina internacional.

‘El Gatillero’ es más identificado con los celestes debido a que surgió precisamente de las entrañas de su cantera. Su paso por el Guadalajara fue, sin embargo, sumamente destacado, por lo que es recordado con cariño por la afición rojiblanca, que alaba su pasado en la cancha defendiendo su jersey, mas no así como directivo.

Elogió la forma en que mejoró Chivas de un torneo a otro

Ahora en su faceta como analista en la cadena estadounidense FOX Deportes, Paco Palencia habló del presente de ambos equipos, en el que destacó sus cualidades y defectos para, sin decirlo, dejar en claro quién es el favorito.

“Chivas es un equipo que saldrá a proponer, es muy dinámico con jugadores que se han recuperado de la temporada pasada como Guti, Guzmán es goleador del equipo. De los más constantes de la temporada es El Piojo y es el que más desequilibra”, comentó.

Palencia, molesto por falta de gol de La Máquina

Posteriormente, ‘Gatillero’ desmenuzó el presente de La Máquina, misma que ha mostrado un rostro interesante ahora con Martin Anselmi como su entrenador.

“Cruz Azul saca bien la pelota de atrás y propondrá el partido, pero no me gusta que no terminan jugadas como contra América, no generó peligro, chutó una vez contra América y para mí será atractivo el juego porque ambos saldrán a proponer y llegan en momento interesante par ver un buen partido de futbol”, sentenció.