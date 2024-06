Pasan los días y Chivas sigue como mero espectador en un voraz mercado de fichajes, donde los peces gordos ya han mordido otros anzuelos. El Guadalajara apuntaba alto y preguntó en su momento por Chiquito Sánchez, pero no quiso abrir cartera y Pachuca terminó por vender su joya al América. Ahora, el Rebaño Sagrado mira con tristeza cómo las Águilas merodean a Luis Romo, mientras Rayados se aferra a Jordi Cortizo.

El Rebaño Sagrado, por una u otra razón, no piensa desembolsar grandes cantidades de dinero en esta ventana de pases. Incluso, ha estudiado la posibilidad de dejar ir a alguna de sus figuras con tal de poder negociar por jugadores que, debido a su limitado presupuesto, parecen ser inalcanzables en estos momentos. Pero mientras Guadalajara analiza cómo mover sus piezas de cara al torneo Apertura 2024 de la Liga MX, mismo que comienza tan pronto como la semana entrante, otras oportunidades se vislumbran en su horizonte.

La MLS, el mercado donde exploraría Chivas

Y es que tal y como dejó las bases sentadas el ex director deportivo español Fernando Hierro, el chiverío buscaría explorar nuevamente el mercado del futbol de Estados Unidos, donde ya recién encontró a Daniel Aguirre proveniente de LA Galaxy y hace seis meses hizo lo propio con Cade Cowell. Así lo reveló en su canal de YouTube el periodista Jesús Bernal, quien insinuó que ese podría ser un remedio a los males del club este verano.

“Con todo este tema de los refuerzos hay un detalle que no podemos omitir, la directiva está trabajando, está haciendo su esfuerzo, está buscando y una de las alternativas, opciones, que puede ser viable, es el mercado de los mexicoamericanos, ¿no? Ese mercado. Y también hacia allá están apuntando los esfuerzos, de entrada ya llegó Daniel Aguirre, que no le gustó a mucha gente que él sea refuerzo de Chivas pero ya está en el Rebaño”, comentó.

El mercado en Estados Unidos aún no está abierto

No obstante, el reportero de ESPN recordó que la MLS aún no abre su ventana de fichajes, pues hay que recordar que su calendario es distinto al resto de los países afiliados a la FIFA, ya que busca no cruzarse con las temporadas de NFL y NBA. Por esta razón, Chivas aún no habría presentado a más jugadores.

“También llegó Omar Govea, que no es mexicoamericano pero es lo que hay, Bruce El-Mesmari también. Pero el esfuerzo sí está por ahí un poco en la parte de tratar de encontrar fichajes allá (EEUU), donde son más baratos, los están formando y un poco la apuesta es esa, entonces que no sorprenda si Chivas termina por traer a alguien de allá. Ahora, el mercado de MLS no se ha abierto, si mal no recuerdo se abre en julio, entonces en ese sentido habrá que esperar un poco y mientras no se abra el mercado de MLS, Chivas no puede fichar, hasta julio, entonces faltan escasos días para activarse y traer un jugador del futbol de Estados Unidos”, sentenció.