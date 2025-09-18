El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Gabriel Milito, solo ha ganado dos partidos en lo que va del Torneo Apertura 2025, aunque uno de ellos fue frente al América y esto le dio el impulso para confiar en su proyecto, pero el comentarista de ESPN, Héctor Huerta, considera que el trabajo del timonel va muy lento.

El reconocido periodista mexicano dejó muy mal parado a Milito al compararlo con Nicolás Larcamón, quien en Necaxa hizo un estupendo trabajo el torneo anterior, lo cual le valió para ser considerado por Cruz Azul y contatarlo como su actual entrenador.

“Para mí va muy lento el proceso de Milito, tiene que hacer muchos ajustes aún. Mira que hay casos de éxito rápido, Anselmi cuando llegó a Cruz Azul, sin pretextos, de inmediato (dio resultados). Llegó a la final. Larcamón con el Necaxa el torneo pasado, 31 puntos”.

“No hay pretextos. Ahorita Larcamón en Cruz Azul tiene un plantelote. Yo digo que Milito está abajo en puntos y en consistencia de rendimiento. Inconsistente, ahorita corriges el ataque y ahorita corriges la defensa…”, fue parte de lo que comentó Huerta en Futbol Picante de ESPN.

Chivas recibe a Toluca en la Fecha 9

Será este sábado 20 de septiembre cuando Guadalajara le haga los honores al campeón Toluca en el partido por la Jornada 9 dentro del Apertura 2025. El partido tiene pactado su inicio en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Amazon Prime para todo el país.