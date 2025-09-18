Las Chivas de Guadalajara tienen en Hugo Camberos a uno de los futbolistas con mayor proyección a nivel internacional, como un canterano de los más destacados, por tal motivo no queda muy claro que esté lejos de la regularidad que tuvo la campaña anterior con Óscar García, ahora bajo el mando de Gabriel Milito.

En entrevista con Rebaño Pasión, el exjugador de Guadalajara, Felipe de Jesús Robles, reveló que fue parte de los visores que detectaban a los nuevos valores como Hugo Camberos, pero hace tres años dejó de trabajar en la institución, sin embargo, fue más allá sobre el tema del veloz atacante rojiblanco de 18 años.

Y precisamente por la falta de minutos que acusa en el Apertura 2025 con Gabriel Milito como técnico de Chivas, Robles se inclinó del lado del entrenador, pero también le dio su responsabilidad a Camberos en el día a día, situación que dijo, no tenemos la certeza de lo que sucede.

Camberos solo ha visto actividad en 5 partidos y ninguno como titular. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

“Tal vez Camberos tiene todo el talento para estar jugando, pero no estamos nosotros en el día a día y no sabemos por qué no lo mete (Milito). Entonces cuando la gente lo ve y entra al campo, repercute en el marcador y hace muchas cosas ¿Por qué no lo mete desde el inicio? Pero no estamos en el día a día, no creo que los entrenadores sean tontos, ¿verdad?, ‘ay, este güey juega bien y no lo voy a meter’”.

“Camberos es de esos (jugadores) que están saliendo y nosotros como visores, somos los que scuateamos. Ahora de volada empiezan a ganar bien y eso repercute en el chavo si no está preparando. Nadie nos da una clase de cómo administrarse y como ser profesional, sinceramente. Ahí es donde cambian las cosas”, fue parte de lo que comentó Felipe de Jesús Robles, campeón con Chivas en 1997 de la mano de Ricardo Ferretti.

Foto tomada de la cuenta de Facebook Escuela de Chivas Cachanilla.

“Hay más apoyo para los canteranos de Chivas”

El zurdo Robles ha trabajado como auxiliar de Camilo Romero, también exjugador de Guadalajara, así como en la formación de jugadores, por lo cual afirmó que hoy en día los clubes le han dado más importancia a las fuerzas básicas y a la captación de talento y por lo tanto considera que es más fácil debutar.

“Ha cambiado mucho y para bien (el futbol). Antes nos costaba mucho debutar pero ahora hay mucho trabajo de fuerzas básicas. Antes no existían las visorias como ahora. Hoy hay más apoyos para los chavos, hay escuela, ahí viven en las instituciones”, apuntó el Robles.

Felipe de Jesús Robles debutó con Chivas en 1993 y su carera no duró tantos años como hubiera querido, ya que las lesiones lo tuvieron mucho tiempo fuera de actividad, sin embargo, le dio tiempo de ser campeón en 1997 como titular en ambas finales y en 1998 también le tocó sufrir perder el título contra Necaxa.