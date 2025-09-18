Las Chivas de Guadalajara se fueron a casa con la frustración de no haber derrotado a Tigres de la UANL por la serie de opciones claras de gol que dejaron escapar en el empate sin goles. Y hay un jugador rojiblanco que se llevó una serie de fuertes críticas por parte de los seguidores.

Efraín Álvarez falló un penalti que pudo cambiar la historia del partido en la segunda parte, sin embargo, antes de que se decretara la pena máxima, Armando González tuvo un par de jugadas que fueron claves para que el marcador se moviera.

Primero un mano a mano con Nahuel Guzmán donde entró solo al área, pero a la hora de disparar permitió que el guardameta se le acercara y esto le quitó espacio para sacar el tiro, dos minutos después estrelló el balón en el travesaño y sobre el final del duelo también se enfiló al área, pero nunca se acomodó sacar el riflazo hasta que llegó la barrida de Jesús Angulo.

Hormiga González suma cuatro anotaciones en el Apertura 2025. Foto: Imago7

Esto generó varios comentarios negativos por parte de la afición, algunos indicaron “que no es un delantero top” del futbol mexicano, otros que en el “mano a mano le falta” saber definir y en más opiniones indicaron que si Hormiga González metiera las opciones de gol que tiene “Chivas tendría más puntos”.

Armando González es el mejor goleador de Chivas

A pesar de las críticas, Armando González es el mejor anotador de Guadalajara en lo que va del torneo con cuatro anotaciones y no está lejos de Pedro Geraldino de San Luis, quien marcha como líder con seis tantos. Por ello resultan un tanto injustos los comentarios contra Hormiga, quien ha superado a Alan Pulido y Javier Hernández.

Foto tomada de la cuenta de X de Chivas

