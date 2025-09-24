Raúl Rangel no lleva tantos años en la Liga MX como el portero titular en la Chivas de Guadalajara, sin embargo, tal parece que está viviendo su primera baja de juego que se ha hecho evidente en distintos partidos del Torneo Apertura 2025 donde ha cometido errores que le costaron goles a los rojiblancos.

Jonathan Orozco, exportero de clubes como Monterrey y Santos Laguna, explicó que en la actualidad competiría por un puesto en la Selección Mexicana con Raúl Rangel del Rebaño Sagrado y con Luis Malagón de América, quienes apuntan a ser los dos arqueros seguros del Tricolor para el Mundial del 2026.

No obstante, Jona aseguró que el Tala Rangel “tiene la mala fortuna” de que le han marcado muchos goles defendiendo la camiseta de Guadalajara, a pesar de que cuenta con grandes cualidades bajo los tres postes.

El Tala Rangel pelea por un lugar en el Mundial. Foto: Imago7/ Cristian Hernandez

“Si claro, fácilmente (era mejor que Rangel y Malagón). Jugaba mejor con los pies, era un buen atajador, salía un poco más, jugaba más adelantando. Creo que estas cualidades las tiene un poquito más el Tala, pero no le ha ido tan bien en Chivas, porque tiene la mala fortuna de que se come dos o tres cuando juega. Hoy en día es algo con lo que no se ha trabajado tanto que es el juego arenero, es algo que debe ser garantía en cualquier portero”, fue parte de lo que comentó Orozco en el podcast MasDeportesDeTUDN.

Chivas visita a Puebla en la Jornada 11

Será este viernes 26 de septiembre cuando Guadalajara se meta a la cancha de Puebla para el partido de la Jornada 11 que se jugará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El partido se podrá observar por la señal de Azteca Siete en televisión abierta y en Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.