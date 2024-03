Las Chivas vivieron algo peor que una pesadilla en el Estadio Azteca. Cruz Azul le pasó por cima al Guadalajara en el partido correspondiente a la Jornada 10 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Ahora, el Rebaño Sagrado deberá intentar dar vuelta a la página lo más pronto posible para tratar de recuperar el rumbo.

Y es que por si fuera poco, inmediatamente después de este pésimo resultado, comenzará el rally de Clásicos Nacionales que el chiverío tendrá ante América. Por ello, la situación de cambiar cuanto antes desde las entrañas del plantel para reflejarlo en los partidos cuanto antes. Así lo dijo José Juan Macías, delantero rojiblanco, que fue de lo poco destacable en el juego luego de haberse recuperado de sus temas físicos y entrar de cambio.

Esto dijo Macías tras la derrota de Chivas

“No queda más que trabajar y demostrar en los siguientes partidos, donde vienen clásicos, de qué estamos hechos. Así es el futbol, tenemos una bonita revancha en cuatro días y después el fin de semana, duele y nos da rabia pero hay que trabajar y pensar en lo que viene”, comentó después de la derrota por 3-0 contra La Máquina y además desestimó que bajaran el rendimiento con miras a enfrentar a las Águilas.

“Obviamente en el primer tiempo fuimos superados totalmente por equis o zeta. No queda más que aprender y felicitar al rival por lo bien hecho. Por ahí tratamos de reaccionar y no nos alcanzó, así que hay que aprender de esto. Jamás nos guardamos nada, no pasó eso por nuestra cabeza, nos superaron y hay que darle. Creo que se ha mostrado en el equipo una idea clara de juego con el profe, todos tenemos confianza. Hoy fue un golpe duro pero nos vamos a reponer”, añadió.

Macías da buenas noticias

La buena noticia compartida por JJ fue que se encuentra bien físicamente y paulatinamente recupera el nivel que se le conoció hasta antes de sufrir las dos roturas de ligamentos que lo alejaron casi dos años de las canchas.

“Poco a poco estoy retomando confianza, retomando ritmo dentro de la cancha así que estoy disponible, muy bien físicamente para cuando el equipo me necesite. Esto es ganarnos nuestro puesto día a día y partido a partido. Yo por mi trabajo a lo mejor me merezco muchas cosas en la vida y tuve dos lesiones de rodilla, entonces esto se trata nada más de ponerle la mejor cara a lo que sucede”, mencionó.