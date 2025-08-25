El Guadalajara no solo se ha destacado por la formación de jugadores, sino que también por abastecerse por aquellos jugadores que han rendido en diferentes equipos. En algunos casos se han convertido en figuras únicas como Alan Pulido, que fue el último campeón de goleo del Rebaño Sagrado, o como Oribe Peralta, que no marcó la diferencia tras llegar a América.

Uno de los casos que se perfilaba como una importante apuesta para el Rebaño Sagrado y no terminó de rendir fue el de Marco Bueno. El futbolista formado en León aportó a Chivas un puñado de goles y en la actualidad lo tiene como de los tantos jugadores profesionales que se encuentran en la Kings Leagues.

Sin embargo, lo que muy pocos recuerdan es que el exjugador del Guadalajara estuvo cerca de ser fichado por el Liverpool de Inglaterra. En diálogos con Diario Récord señaló que se fue a probar cuando tenía 17 años, pero no lo podían contratar porque era menor de edad.

Marco Bueno hoy se encuentra jugando la Kings Leagues. (Foto: IMAGO7)

“Yo fui a Liverpool, estuve 10 días. Como tenía 17 años, no me podían fichar por ser menor de edad, cuando cumpliera 18 iban a ver mi evolución para ficharme, incluso vinieron a México. Después del Mundial Sub-17, debuté y luego empecé a meter goles, me gané un lugar en el primer equipo (Tuzos), incluso gané el novato del torneo, por lo que ya no fue tan fácil la negociación”, expresó Marco Bueno.

¿Qué es de Marco Bueno actualmente?

Como decíamos Marco Bueno es uno de los tantos exjugador profesionales que se encuentra jugando la Kings Leagues, es más forma parte del por ahora equipo de Chicharito Hernández: Olimpo United. Allí se consagró campeón y lleva anotados 33 goles.

Los números de Marco Bueno en Chivas

El exjugador profesional pasó por Chivas en 2016 y no logró ser campeón cuando Matías Almeyda se encontraba como entrenador. Con el conjunto rojiblanco jugó 14 partidos y anotó dos goles con 764 minutos de juego.