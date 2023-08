Jesús Manuel Corona, actual atacante del club Sevilla, reconoció lo incierto de su futuro a corto plazo. Tecatito no vio con malos ojos seguir los pasos de Érick Gutiérrez con las Chivas de Guadalajara e incluso dio una respuesta cantinflesca al ser consultado sobre el serio interés de los tapatíos.

El internacional mexicano, pretendido por el Rebaño Sagrado, participó el martes en una conferencia de prensa en la Perla Tapatía. Tecatito, junto al Sevilla, se enfrentan este miércoles al Real Betis en el Estadio Akron, una edición especial del Clásico Andaluz en Guadalajara.

Tecatito Corona, después que las Chivas preguntaron al Sevilla por sus servicios, fue consultado por esa posibilidad de volver a México y a Guadalajara. Su respuesta fue una oda a la inolvidable trayectoria del actor y comediante Mario Moreno Cantinflas.

¿Qué dijo Tecatito Corona sobre el interés de Chivas?

El actual atacante de Sevilla, ante el interés de las Chivas y la necesidad de los españoles de negociar, respondió al cuestionamiento de la prensa. Tecatito, en modo Cantinflas, refirió que “¿De Chivas? Uy, yo creo que a lo mejor, no sé“. Así dejó abierta la puerta a este posibilidad. Además, reconoció que “me encantaría volver a México, es mi país, es mi tierra. Me siento como en casa cada vez que vengo. Estoy abierto a todo, obviamente“.

Corona habló de la lesión que lo bajó de Qatar 2022

El mediocampista del Sevilla reveló que “de la lesión voy mucho mejor. Físicamente, anímicamente, de menos a más; sobrepasando lo que me pasó, porque fue fuerte. Pero cada vez estoy mejor, me siento cada vez en mi nivel y espero poder demostrarlo ya mañana (miércoles). Después, del futuro, el futuro siempre es así, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí tenemos que tener seguros en la cabeza es que hay que dar el 100 todos los días, entrenar para el Sevilla, donde estoy muy contento y muy feliz“.

El mediocampista del Sevilla habló de la evolución de su lesión (Twitter)

Técnico del Sevilla deja futuro de Tecatito en el airea

José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla, confesó que Tecatito Corona no se encuentra aún en su mejor momento: “No sé qué pasará con él. Los movimientos van a ser en las últimas semanas antes del cierre. Si se marcha será la pérdida de un buen futbolista, de una buena persona y seguro que nos podría ayudar. Le conozco de hace cuatro meses, cuando lo tomé no estaba en sus mejores condiciones. Pero va en eso, y va a elegir en lo que venga bien y se sienta a gusto“.