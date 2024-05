Ricardo Marín falló un par de ocasiones que pudieron cambiar la historia para las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron. Los rojiblancos empataron 0-0 con América en la Semifinal de Ida del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Para dejar toda la definición de esta serie en el Estadio Azteca, que será el quinto capítulo del Clásico Nacional en estos cinco meses del año. El delantero publicó su autocrítica tras la imposibilidad de marcar la diferencia en casa.

El atacante, que llegó como refuerzo para el Apertura 2023, volvió el miércoles a la alineación del técnico Fernando Gago. Estuvo en la cancha durante 80 minutos, hasta que salió en cambio por Chicharito Hernández y tras errar dos ocasiones de peligro en el área. Por ello, dedicó una responsable publicación a sus seguidores y dar la cara ante el chiverío.

El 4K apareció en su cuenta personal de Facebook tras las contundentes críticas que generaron su fallos con Guadalajara. Refirió que “agradezco las palabras de apoyo. Por supuesto, soy consciente de la responsabilidad que tengo al portar esta playera y la posición en la que me desempeño. Créanme cuando les digo que en todo momento pienso en alcanzar el anhelado gol“.

Marín añadió que “soy de las personas que me auto analizo y por supuesto me autocritico. No me queda más que levantar la cara y seguir trabajando en la semana para que se pueda concretar la siguiente de manera adecuada. Me llevo conmigo la enseñanza del día de hoy y estoy en el mismo canal de mis hermanos, de la directiva y por supuesto de la afición. ¡Quedan 90 minutos para buscar ese objetivo planteado! Gracias a todos por sus muestras de apoyo y por supuesto gracias por las críticas que sin duda me harán más maduro. Gracias por el apoyo, chivahermanos“.

Los números de Ricardo Marín en el Clausura 2024

El delantero del Guadalajara tuvo participación en 14 de las 17 fechas disputadas en el calendario de la ronda regular. De ellos, fue titular en 10 compromisos, incluido el Clásico Tapatío, para totalizar 899 minutos en los que marcó dos goles. Tantos anotados a Monterrey y Toluca. Además, vio apenas dos tarjetas amarillas, una en Mazatlán y la otra en el Clásico Nacional ante su exequipo: América. Otro buen torneo del atacante, que llegó a Chivas de los Toros de Celaya de Liga Expansión MX para el Apertura 2023.

Cuándo juega Chivas la Semifinal de Vuelta

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 18 de mayo. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club América en la cancha del Estadio Azteca. Una quinta edición del Clásico Nacional este semestre, en el marco de la Semifinal de Vuelta de la Liguilla del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

América vs. Guadalajara