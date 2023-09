Joel Sánchez, inolvidable capitán de las Chivas de Guadalajara, reaccionó el lunes a la conferencia de prensa que dio el director deportivo Fernando Hierro. El exdefensor rojiblanco criticó a los sectores de la prensa que condenaron la intervención del dirigente y atendió a todos los aficionados que se mostraron en desacuerdo con su cuestionamiento.

El Rebaño Sagrado regresó este martes a Verde Valle para comenzar a preparar su próxima presentación. Los rojiblancos reciben a los Tuzos en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El directivo apareció el lunes en público para respaldar al cuerpo técnico que lidera Veljko Paunovic.

El Guadalajara encadenó su tercera derrota del Apertura 2023 al ser humillado 4-0 por el América en el Estadio Azteca. Los tapatíos cayeron hasta la sexta posición de la tabla, estancados en 13 puntos. Pese a ello, se distancian por apenas tres unidades del líder del torneo: Atlético de San Luis.

La reacción de Joel Sánchez a la conferencia de Hierro

El Tiburón Sánchez, inolvidable central de las Chivas, apareció en las redes sociales para reaccionar a las criticas de la prensa contra Fernando Hierro. El exdefensor advirtió que “entiendo qué querían. Que alarmara, desestabilizara e incendiara el interior para dar gusto a la mayoría, habló con lo justo para respaldar su proyecto, o tenía que decir que todo es malo y fue error la planeación del plantel. Chivas tiene seleccionados en mayor, 23 y 20, ¿no es así?“

La afición de Chivas se mostró en desacuerdo con Joel Sánchez

El Tibu atendió a varios aficionados de Chivas, usuarios de la red social X, para aclarar su punto de vista y abrir los ojos ante la interpretación de la prensa. Un chivahermano le reclamó que no salió a “mover el árbol” y le replicó: “¿Te parece que tiene que mover el árbol en sociedad? Crees que no lo hizo internamente, no lo entenderás por eso mejor no te explico“. Así, dejó en claro que el mensaje que necesitaba dar Fernando Hierro lo extendió a los jugadores y no lo exhibió ante la prensa tapatía.