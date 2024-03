Jesús Orozco Chiquete, defensor de las Chivas de Guadalajara, fue reconocido por la afición como uno de los pocos que supo el partido que jugaba. El canterano lideró la zaga tapatía en la dura derrota 0-3 ante América en el Estadio Akron, que dejó casi sentenciada la serie. Un partido en el marco de los Octavos de Final de Ida de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. El promisorio central platicó tras la goleada y se aventó una desesperada súplica a Chicharito Hernández.

El Rebaño Sagrado necesitará un milagro para poder avanzar ante su máximo rival del futbol mexicano en esta serie de la Concachampions 2024. Luego de esta caída en casa, los tapatíos necesitarán de todos sus elementos para intentar la proeza y todos los focos apuntan a Hernández Balcázar. Chiquete platicó en con la transmisión oficial del partido desde la zona mixta del Gigante de Zapopan y se desahogó.

Orozco Chiquete, notoriamente molesto por la caída sufrida en el Estadio Akron, atendió a Fox Sports y supo drenarlo ante las cámaras. Como siempre fue breve en sus respuestas, pero dejó en claro que necesitan más y mejores minutos del Chicharito. Esto, para que Guadalajara pueda aspirar a lograr una remontada contra el América en el Estadio Azteca el próximo miércoles. Así, como aquella que selló con un cabezazo en la Semifinal del Clausura 2023.

El defensor estelar de las Chivas, durante su plática con el programa La Última Palabra, reconoció que el legendario delantero tapatío “ha caído muy bien. Creo que es un jugador con jerarquía. Es un jugador que lo vemos como un ejemplo y ojalá (Chicharito) ya tenga para jugar los minutos que creo que lo necesitamos. Así como necesitamos a todos los que están lesionados“.

Chiquete no culpó a Fernando Gago por la goleada de Chivas

Cuestionado sobre su análisis del abultado resultado en el Estadio Akron, Jesús Orozco Chiquete, apenas atinó a decir que “no, creo que no hay nada que decir. Creo que el partido fue claro, fueron muy superiores a nosotros y no hay más“.

Los integrantes de la mesa del programa de Fox Sports coincidieron en que el entrenador Fernando Gago transmitió “miedo“. Esto, desde el comienzo con una formación, que adoptó una línea de cinco defensores, en la que incluyó a Eduardo Torres como improvisado central. El volante canterano se fue expulsado al minuto 60. Esto, después de producir el penal que Julián Quiñónes transformó en gol (15′) y cometer otra falta, para irse por doble amonestación. Una salida que sólo consumó la debacle de Chivas.

Orozco Chiquete, en cuanto al planteamiento de Gago y la consulta del exgoleador de Chivas: Rafael Márquez Lugo, fue claro. Refirió que “no, yo no lo veo de la misma manera. Creo que el planteamiento, a mi en lo particular, los que jugamos somos nosotros. Creo que por ahí Fernando (Gago) lo dijo, nos falta proponer más los partidos, no ser tan conservadores y jugarlo. La verdad, obviamente, dolido por la derrota. Pero, ya hay que dar vuelta a la página y enfocarnos en lo que viene“.

El central del Guadalajara replicó que: “Yo creo que miedo no hay. Repito, creo que el rival fue muy superior a nosotros y no hay nada que decir. La verdad, no me gusta hablar mucho, pero hay que reconocer que fueron superiores“. Chivas, ahora deberá visitar al América el miércoles 13 de marzo para cumplir con los Octavos de Final de Vuelta de la Concachampions 2024.