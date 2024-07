El proyecto que inició Fernando Hierro de aprovechar el talento mexicano-estadounidense para las Chivas de Guadalajara, ya recibe criticas. El primer equipo rojiblanco incorporó para este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX a Daniel Aguirre y a la joya, Fidel Barajas. Mientras que en Fuerzas Básicas se sumaron otras cuatro promesas. Un reporte advirtió la polémica opinión del insider Jesús Hernández sobre los llamados “pochos”.

El cuerpo técnico rojiblanco, que lidero Fernando Gago, sufrió la baja de Aguirre tras la pretemporada por varicocele. Una cirugía a la que se tuvo que someter de urgencia y que lo mantiene alejado de la cancha, aún sin debutar con el primer equipo. Mientras que Barajas apenas llegó este mes de julio y debutó en el empate 0-0 con Toluca de la Jornada 1 del Apertura 2024.

Guadalajara pagó cuatro millones de dólares al Real Salt Lake de la MLS (Major League Soccer) por Fidel Barajas. Pero los cuestionamientos del polémico Jesús Hernández en su opinión se enfilaron contra Daniel Aguirre. El mediocampista, de 24 años de edad, llegó al redil proveniente de Los Angeles Galaxy. Así, el conocido Chuyón ofreció su argumento para evitar considerarlo como refuerzo.

Un reporte de Historia Chivas desde Tijuana con el conocido insider tapatío refirió su critica contra el volante de doble nacionalidad. El Chuyón advirtió que “yo no tengo nada contra los mexico-americanos. Lo que tengo, es que contratan méxico-americanos que no son consolidados. Tráeme a Ricardo Pepi, tráeme a Brandon Vázquez, tráeme a Diego Luna. Pero, me traes méxico-americanos, que entiendo, los traen por baratos“. Así, confesó al protagonista de su cuestionamiento: “Pero, ¿y Daniel Aguirre?“.

El descargo del Chuyón contra Daniel Aguirre

El comunicador Jesús Hernández, en un reel publicado por Récord, también se descargó contra Daniel Aguirre y su llegada a Chivas. En el video de hace un mes, refirió que “Dinero hay, pero no lo están invirtiendo en Chivas. Qué triste ver, que nos enteramos, mediante un insider de la MLS que Chivas pagó 250 mil doláres por Daniel Aguirre“.

Chuyón consideró que la incorporación se trata de “una burla que estemos fichando jugadores de 24 años, que no son consolidados. Que no tienen más de 50 apariciones, ni entrando 10 minutos a jugar. Que estuvo 98 minutos en cancha el año pasado y que nos lo quieran meter como refuerzo“.

Qué sigue para Chivas en el Apertura 2024

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 20 de julio. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Mazatlán en la cancha del Estadio Akron en el municipio de Zapopan. Un inmediato duelo en el marco de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio a las 17:05 horas, tiempo del centro de México.

Guadalajara vs. Mazatlán