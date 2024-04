La emotiva anécdota de Mario Carrillo con la que aseguró que Fernando Hierro no plantará a Chivas

Fernando Hierro se ha ganado respeto y cariño en Chivas. Desde su llegada a Guadalajara, el director deportivo ha sabido encaminar su proyecto y ha trabajado ardua y sigilosamente, motivo por el cual la versión de que es buscado en el exterior para ser cabeza del Al Nassr de Cristiano Ronaldo ha causado conmoción entre los aficionados rojiblancos.

Una serie de rumores ha colocado a Hierro durante las últimas horas en la órbita del equipo de la liga de Arabia Saudita, aunque si bien gente cercana al Rebaño Sagrado y al directivo español han negado que exista un acercamiento real de Fernando con el club saudí, el interés existe. Mientras todo esto sucede, en el entorno rojiblanco, esperan que el propio ‘Bubu’ sea quien se pronuncie al respecto.

Fernando Hierro ha optado por el silencio en Chivas

Sin embargo, vale recordar que desde su llegada a Verde Valle, el ibérico se ha mantenido al margen a la hora de entrar en polémicas y su perfil ha sido más bien mesurado y alejado del contacto mediático para no hacer ruido ni agitar más las aguas cuando han estado de por sí turbias, como ocurrió con el supuesto golpe propinado por Pocho Guzmán a Veljko Paunovic o tras las humillantes goleadas recibidas ante Cruz Azul y América.

Ya en la mesa de Futbol Picante de ESPN, el debate sobre si Hierro debe dar una explicación o guardar silencio ante estos rumores, no se ha hecho esperar. No obstante, fue el ex director técnico y hoy analista Mario Carrillo quien brindó la opinión más oportuna, al haber conocido al excapitán del Real Madrid en su época como futbolista, cuando el entrenador mexicano se empapaba del conocimiento de Vicente del Bosque en España.

¿Qué dijo Mario Carrillo sobre Fernando Hierro?

“Si él (Hierro) trata de aclarar algo quiere decir que se avecina, pero yo quiero decir algo. Yo hablé con él muchas veces en Madrid, después hice ante el Real Madrid, me acuerdo que llevaba una grabadora chiquita para buscar palabras de los jugadores de ese Madrid, de ese tamaño, con del Bosque. El único que se acercó a darme unas palabras para mis hijos fue Hierro. ‘A ver, ¿cómo se llaman tus hijos?’. Agarró la grabadora ‘hola qué tal, fulano, fulana, feliz cumpleaños, soy fulano de tal’”, recordó Carrillo.

“Es un señor en toda la extensión de la palabra y con esto quiero decir que a mí me invita —lo conozco con Vicente del Bosque— uno de sus hijos, de él, una buena persona, un gran profesional. No tiene absolutamente nada qué aclarar si hubiera algo, es el primero que sale”, abundó.

De esta manera, una voz autorizada debido a que vivió de cerca cómo se desenvuelve Hierro dentro de un vestidor, tiene claro que tan pronto exista algo concreto, ‘Bubu’ no dudará dos veces para tomar un micrófono y hablar con los chivahermanos, quienes ya le tienen un profundo afecto debido a su loable labor en el Rebaño.