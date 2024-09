Las Chivas de Guadalajara quedaron en medio de un profundo desconcierto luego de una serie de rumores que colocan al entrenador argentino Fernando Gago fuera de la institución con destino a Boca Juniors. Ahora, es turno de Pintita el salir a desmentir dicha situación tan pronto tome los micrófonos tras el juego de esta noche en el Estadio Akron contra Rayados de Monterrey por la Jornada 10 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Durante el programa de Futbol Picante de ESPN, Paco Gabriel de Anda, exdirector deportivo de las Chivas, pidió que alguien de los máximos jerarcas del club salga a poner orden, pues nadie está por encima del equipo y debe existir seriedad en cada una de las partes que conforman la directriz del conjunto más querido de México.

En ESPN piden que Chivas ponga orden en el tema Gago

“¿Cuál es la situación de Gago y quién puede levantar a voz para decir ‘esto es Chivas’? ¿Te quieres ir a Boca? Boca no te va a pagar ni una quinta parte de lo que estás ganando. Boca hoy es un desastre total y absoluto, ¿quién levanta la voz para decir ‘señores, esto es Chivas’? Démosle seriedad al tema, ¿le interesa cuando termine el contrato de Gago? Perfecto, vete a Boca o adonde quieras ir, pero hoy estás en Chivas. O el propio Gago que salga y diga ‘señores, yo no tengo nada que ver, yo estoy en Chivas y sigo en Chivas”, fueron las palabras de Paco Gabriel al respecto.

“El fin de semana tiene que salir a decirlo”, respondió Álvaro Morales. De inmediato, el insider del cuadro tapatío Jesús Bernal, aclaró que si bien es curioso que supuestamente lo busquen justo cuando está por terminar su contrato, es responsabilidad de la directiva ir planeando su futuro y hablar con el DT para saber si contarán con él el año próximo o no.

¿Cuál es la plática pendiente entre Chivas y Fernando Gago?

“El tema es el siguiente: Fernando Gago le queda de aquí a diciembre de contrato con el Guadalajara con la opción de poder renovar, pero esa plática para poder renovar, todavía no se da, eso no significa que no vaya a ocurrir, pero en estos momentos no ha sucedido. Casualmente Gago sonó hace tres semanas o tres para Ecuador, esta semana sonó para Boca sin que haya mucha claridad, es solo que ‘interesa pero no ha llegado ninguna oferta para residir el contrato o alguna situación de esas, pero sí llama la atención que en el semestre en que se acaba su contrato, en dos ocasiones ha sonado para una selección sudamericana y para un equipo”, sentenció Bernal.