Veljko Paunovic, exdirector técnico de las Chivas de Guadalajara, debutó este miércoles con Tigres UANL en la Leagues Cup 2024. Los universitarios igualaron 1-1 con Puebla en el Shell Energy Stadium de la ciudad de Houston, parte del Grupo Este 3 del certamen. El timonel serbio reaccionó a la polémica situación que atraviesa el club felino con su antecesor Robert Dante Siboldi.

El estratega del Rebaño Sagrado en la final del Clausura 2023 ante Tigres fue cuestionado en la conferencia previa al partido sobre esta situación. Un enfrentamiento que no ha pasado desapercibido tanto por el técnico europeo como por los jugadores. Siboldi, esta semana, publicó un nuevo comunicado que dejó al descubierto a la directiva universitaria por su abrupta salida.

Paunovic, previo a iniciar la participación de Tigres en la Leagues Cup 2024, afirmó que es una situación complicada. La polémica que enfrenta a Tigres con Siboldi continúa tras los intercambios de comunicados. El serbio naturalizado español pidió concentración a su plantel, para este duelo con Puebla. Reaccionó de forma contundente y advirtió que “es una situación difícil, compleja, que pesa. Sobre todo, cuando se saca por delante del grupo. Aquí hay gente que ha trabajado con el exentrenador, que han ganado. Obviamente, es muy difícil hablarles a ellos ahora sobre un tema que está fuera de su control“.

El extécnico del Guadalajara agregó, ante la mirada del argentino Guido Pizarro, que “estoy seguro de que es una situación incómoda para todos y que a la gran familia de Tigres los puede dividir en este momento. Pero no debe ser así, aunque es complejo. Estoy seguro que todas las partes desean lo mejor para este gran club y de mi parte decir que entendemos la situación, la dificultad. Pero deben entender que es difícil ir con este tema sobre las cabezas del grupo que está trabajando ahora“.

El motivo de Tigres para no renovar a Siboldi

Luego que el entrenador uruguayo emitió una carta en la que relató cómo vivió su salida de Tigres, la institución felina explicó que no se trató de un despido. La razón que alegaron los universitarios fue una no renovación de contrato: mismo que habría culminado. La decisión se hizo saber el pasado 4 de junio. En el mismo comunicado, el cuadro de San Nicolás de los Garza afirmó que el principal motivo fue por “pérdida de confianza“.

El comunicado de Tigres, luego del mensaje de Robert Dante Siboldi, refirió que “en días pasados y sabiendo que no tenía un contrato vigente, el ex director técnico buscó ante conciliación en materia laboral tener una compensación económica, que no le correspondía. Asimismo, solicitó una disculpa pública por parte del club, la cual también carecía de sustento”. Una novela que tras esta etapa cumbre, ojalá pueda tener un concertador final.