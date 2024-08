La afición de las Chivas de Guadalajara volvió a sentir la incertidumbre ante la posible salida de Fernando Gago a la Selección de Ecuador. Así, como ocurrió con Fernando Hierro al Al-Nassr de Arabia Saudita o como en su momento, Veljko Paunovic al Almería de España. Por un ello, un reporte advirtió si los tapatíos tenían o no un Plan B ante esta especulación del mercado de pases.

Menos mal que el desenlace fue más como Pauno que como Hierro y todo quedó en una opción. Los ecuatorianos definieron a su seleccionador y se trata de un argentino, pero no es Gago. Así, quedó totalmente descartada su salida, aunque se mantuvo la preocupación por ese Plan B si el exReal Madrid abandonaba el banquillo tapatío.

La mesa del programa Futbol Picante en ESPN dejó al descubierto todo. César Huerta consultó “¿Guadalajara tiene un Plan B por Gago o no?”. Jesús Bernal, corresponsal en la Perla de Occidente, advirtió que “no. No hay Plan B. Porque, resulta que Gago tiene su contrato y tiene opción a un año más. La idea con el proyecto de Fernando Gago es que siguiera. Habrá que ver cómo camina, pero seguramente en estos instantes ya tendrían que comenzar a pensar en esa situación, porque el interés de Ecuador es real“.

Una versión que contrarió el reporte de Erick López, quien aseveró que “Chivas desconoce oferta por Gago“. Alegó el insider tapatío de TUDN que “hasta este medio día, el interés de Ecuador por Fernando Gago no es oficial. La directiva no tiene información de la Federación de Ecuador. Gago tiene contrato hasta 2025 y confían en tener la continuidad del proyecto“. Por ello, no perdieron tiempo en contar con un Plan B.

César Huerta advirtió que Gago no termine como Hierro

El periodista César Huerta recordó en la mesa de Futbol Picante que “Hierro dijo dos veces, que aunque ya le habían llegado las ofertas (de Arabia Saudita), no las había aceptado. Pero a la tercera, llegó otro cañonazo y se fue. Entonces, también me dicen que no sólo fue eso. Sino que Hierro se fue por un problema de inseguridad que tuvo su esposa. Un poco también porque no había dinero para refuerzos. No había proyecto deportivo para ser exitosos y también el asunto que la oferta fue incrementándose del Al-Nassr. O sea, que todo se juntó para que se fuera. En este caso, de Gago, ¿cabe también esta posibilidad que la primera diga no, la segunda no y la tercera diga sí?“.

Un alegato al que Jesús Bernal replicó que “habría que ver. Porque veía en la prensa de Ecuador que a ellos les interesa para ya el técnico, porque en septiembre hay partido de Eliminatoria. Entonces, ese pudiera ser un factor, no. Pero, ahora, de entrada hay interés; depende que Gago lo acepte y que Ecuador pudiera poner el dinero a Chivas“. Los ecuatorianos ya se decidieron por un argentino, Sebastián Beccacece.