En las Chivas de Guadalajara, todas las miradas están puestas alrededor de Fernando Gago. El entrenador rojiblanco, quien llegó a principios de este año, tendría todo acordado para convertirse en el nuevo estratega de Boca Juniors, equipo en el que jugó durante gran parte de su carrera profesional.

Por estas horas, restan definirse los detalles de su salida, pues cabe recordar que Gago tiene contrato con Chivas hasta diciembre de este año, e incluso tenía opción a extender el vínculo por una temporada más. Boca o el propio entrenador deberían abonar la cláusula de salida antes de oficializar su acuerdo.

La última aparición de Gago en redes sociales

Mientras se resuelve su futuro, Fernando Gago apareció en redes sociales, más precisamente en una publicación compartida por su esposa, Verónica Laffitte. En la imagen se ve a los protagonistas abrazados, justo en un día repleto de novedades, pues el entrenador rojiblanco se reunió con la directiva de Chivas para platicar sobre su inminente salida.

Un detalle en la publicación fueron los colores celestes y blancos, de Argentina, en la indumentaria de la esposa de Gago. ¿Un guiño por su posible regreso a aquel país? Por lo pronto el entrenador dirigiría el Clásico Tapatío del sábado y luego quedará en condiciones de dar inicio a su etapa con el Xeneize.

Antonio Briseño reveló qué le dijo Fernando Gago a la plantilla

En una reciente entrevista, el Pollo Briseño afirmó que Gago no mencionó nada al respecto sobre una posible partida rumbo a Boca: “A nosotros nos ha dicho que está aquí, que va estar con nosotros“, dijo el marcador central. ¿Será que Gago aún no definió su futuro o no fue sincero con la plantilla rojiblanca?