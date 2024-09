Fernando Gago, actual director técnico de las Chivas de Guadalajara, es tendencia por los rumores de su posible partida. Esto, luego que empezaran a buscar candidatos para el banquillo en Boca Juniors tras los cuestionamientos a su timonel. Un exjugador rojiblanco apareció para lanzar una advertencia en caso que lo busque el club Xeneize: “Se van inmediatamente“.

Se trata del exgoleador tapatío: Eduardo de la Torre. Analizó en la mesa del programa La Última Palabra, que transmite FOX Sports, si “¿podría irse Gago?”, como le consultó el conductor Alex Blanco. El inolvidable delantero formado en el Rebaño Sagrado advirtió que “yo no me meto en si hay compromiso o no. Él está allí (en Guadalajara) y está haciéndolo bien. Ya después, bueno, es otra cosa (si se va o no)”.

El Yayo de la Torre reconoció que de plano, “son rumores, solamente“. Aunque, no perdió la oportunidad para lanzar su advertencia en caso que se pueda concretar. Esto, luego de referir: “Pero en el futbol mexicano, cualquier extranjero o cualquier técnico que lo llama Boca Juniors, algo tendrá ese equipo, que se van inmediatamente. Porque buscan la manera de (llevarse lo que quieren)”.

Luego de su aviso, se enfrascó en un cruce de opiniones con el conductor, quien le preguntó: “¿Está haciéndolo bien?” y replicó: “Sí, está haciéndolo bien“. Así, siguió: “¿Te parece?”, “me parece“. “¿Mejor que Pauno?”, lo que causó su análisis y reconoció que “son diferentes cosas. Ya con el subcampeonato de Pauno logró instalarse en mejor zona“. “¿A ti sí te transmite Chivas?”, por lo que infirió que “a mi me gusta lo que ha hecho en los dos últimos juegos, sí. ¿No es suficiente?, no. Pero sí me gusta“.

La experiencia de Yayo de la Torre con Boca Juniors en el mercado

Eduardo de la Torre, además de canterano y goleador, fue directivo del Guadalajara y de Cruz Azul. Pero ello, recordó su experiencia en el mercado de pases con las propuestas desde Argentina y en especial, de un club como Boca Juniors. Así, argumentó su frase previa que “se van inmediatamente“.

El exdirector deportivo refirió en FOX Sports, de su paso por la Máquina, que “lo de Boca Juniors. A mi me tocó muchas veces siendo director deportivo, que algún extranjero: ‘no, es que me quiere Boca Juniors’. Se va mucho antes que termine su contrato“. El periodista Rubén Rodríguez, parte de la mesa del programa La Última Palabra, le infirió que “te tocó uno en Cruz Azul, no ¿(Iván) Marcone?“. A lo que admitió, que fueron “varios“, para no entrar en detalles.