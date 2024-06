Uno de los últimos grandes capitanes que tuvo el Rebaño Sagrado no pudo cumplir con el sueño que tenía de retirarse como rojiblanco.

Jair Pereira explicó que fueron los temas directivos, primero con José Luis Higuera y después con Ricardo Peláez, los que impidieron que pudiera colgar sus botines como futbolista de las Chivas, aunque lo intentó hasta el último momento.

Marcó una época con el Rebaño Sagrado

El Comandante jugó en Guadalajara del 2014 al 2019, tiempo en el que logró conquistar el título del Clausura 2017 y la Copa de Campeones de la Concacaf un año después.

“En este tiempo estaba Higuera. Un tipo que le hizo cierto daño a la institución, por eso Amaury (Vergara) no lo quiere ver. Me ofrecieron un partido del retiro, me lo ofreció Amaury”, dijo Pereira en plática con Peláez en su programa de Youtube.

Esa mala relación con Higuera provocó que se marchara al Querétaro, donde estuvo un año a gran nivel. José Luis Higuera fue despedido del Guadalajara y Víctor Manuel Vucetich asumió la dirección técnica, quien tenía la intención de llevarlo de regreso a Verde Valle.

Nunca perdió la esperanza

“Yo quería llegar a Chivas después de Querétaro. Hicimos récord de puntos. Y Vucetich por eso me quería. Yo sí tenía cierto resentimiento hacia a ti (Ricardo Peláez), y Vucectich lo sabía. Hubo momentos complicados en el vestidor de Querétaro y sabía que yo era un líder”, apuntó Jair.

El excapitán del Rebaño confesó que incluso en el pasado se había recortado el salario un 15% con tal de permanecer en la institución donde era un ídolo, pero ni así logró mantener su lugar.

Esperó hasta el último momento, pero Peláez decidió no darle la despedida que merecía: “Firmé con Necaxa hasta la fecha 10, Vucetich me decía que no les firme, me vas ayudar mucho en Chivas. Se cerraba el 4 de septiembre las fichas y yo estaba sin contrato”.

Al final no hubo ni retiro en Guadalajara ni partido de despedida para uno de los últimos grandes capitanes del Rebaño Sagrado.