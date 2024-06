José Juan Macías comenzó la pretemporada con las Chivas de Guadalajara, a pesar de no entrar en los planes de Fernando Gago. El cuerpo técnico que lidera el argentino notificó esa decisión a la directiva, que trabaja en su cesión o algún intercambio que interese en el redil. Clubes como Mazaltán, León y ahora Santos Laguna desistieron de recibirlo por una razón de peso. Así, que un reporte alertó el interés de una organización que sí podrá sacarlo del redil.

Gago sorprendió a muchos al incluir al delantero canterano en la pretemporada del Rebaño Sagrado en Cancún. Los rojiblancos vuelven a la Perla de Occidente el martes, 18 de junio. Una fecha clave para definir la posible salida del atacante, de 24 años de edad, en el mercado de pases para el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Macías hace tiempo ya tiene contados los días dentro del redil.

Un reporte desde Torreón reveló la única opción posible que tendrá JJ Macías de tener minutos en el Apertura 2024. Pero no sería Santos Laguna, pues el insider de los Guerreros, Axel Ramírez, advirtió la decisión final de la directiva a la petición de Ignacio Ambriz. El técnico había requerido la cesión del delantero para blindar su plantel, pero eso no será posible por un motivo de peso: su sueldo.

Ramírez refirió que “José Juan Macías cada vez se aleja más del Club Santos, las negociaciones están en la cuerda floja“. Argumentó en su publicación que “el refuerzo que más quería (Nacho) Ambriz, podría no llegar a la comarca, tras no arreglar el problema del salario“. Así, que el periodista alertó que entre los equipos que “lo buscan“, sólo se mantiene Cruz Azul. Una institución que no tendría inconveniente con su sueldo, pero faltaría detallar la negociación si es cesión o compra.

Los números de José Juan Macías en el Clausura 2024

El delantero canterano del Guadalajara, todavía de 24 años de edad, que jugó 21 minutos en la Liguilla del Apertura 2023 tras sus lesiones. Macías tuvo participación en apenas seis encuentros, de ellos tres como titular y todas en el comienzo del calendario. Alineó frente a Santos Laguna, Tigres UANL y Tijuana en las primeras tres fechas del torneo. Totalizó 287 minutos.

El canterano jugó medio tiempo como suplente en la derrota 1-2 ante León en la Jornada 11. Después, apareció como variante en el triunfo 2-0 sobre Querétaro, el 20 de abril, en el Estadio Akron por la Jornada 16. Desde entonces, no volvió a jugar, tampoco a las convocatorias.