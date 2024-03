La trilogía de clásicos nacionales se completó con un empate sin goles en el Estadio Akron. Las Chivas de Guadalajara y el Club América no se sacaron ventajas, por lo que el Rebaño quedó en un complicada posición en la tabla del Clausura 2024 y actualmente se ubica fuera del Play-In.

Al menos, Fernando Gago obtuvo algo de crédito, pues su equipo mejoró en las últimas dos presentaciones ante las Águilas. Sin embargo, el entrenador rojiblanco se mostró muy enfadado en conferencia de prensa, pues considera que perjudicaron a Chivas en la polémica jugada donde se pidió penal sobre Roberto Alvarado. Por otro lado, Julián Quiñones volvió a provocar a la afición y el Tala Rangel casi rompe un récord en lo que va de certamen.

Gago reconoció la bronca con el arbitraje del Clásico Nacional

El entrenador argentino vivió el partido con mucha intensidad y en conferencia de prensa no ocultó su malestar con el arbitraje por el penal no sancionado a Roberto Alvarado: “Penal clarísimo, penal clarísimo. Muy parecida a la del día del penal contra Ricardo Marín, en Mazatlán. Exactamente igual o peor. Una bronca terrible por la situación del penal y también por lo que me manifestaron los jugadores, de sentirse incómodos con comentarios desde el lado del arbitraje, entonces a ellos los sentí enojados, los noté incómodos en varias situaciones del partido. Sin ir más lejos, ¿la expulsión de Torres en el partido de Ida, fue menos o más que el penal a Alvarado? ¿Fue igual? Entonces era penal, estoy en lo cierto”.

Julián Quiñones provocó a la grada

En las últimas semanas, el exdelantero de Atlas, Julián Quiñones, ha tenido un enfrentamiento especial con la afición rojiblanca. En el primero de los tres partidos un sector de la barra tuvo unos deplorables gritos racistas hacia el jugador, quien a partir de allí redobló la apuesta con constantes gestos. El miércoles festejó de cara a la grada de Chivas haciendo la seña de cortar el cuello tras el gol americanista. Ayer, luego del empate, el colombiano abandonó el Estadio Akron con otra provocación, pues hizo el gesto de tener de hijo al Rebaño antes de abandonar el campo de juego.

Tala Rangel brilló con nueve atajadas en el Clásico Nacional

Tala Rangel brilló en el Clásico Nacional (Imago7)

La gran figura del Chivas vs. América fue el juvenil portero Raúl Rangel, quien con sus intervenciones logró evitar la caída de su arco. Principalmente, el Tala tuvo una gran respuesta en un mano a mano contra Julián Quiñones y luego, más brillante aún fue su doble reacción primero ante un remate de Fidalgo del que se levantó rápidamente para evitar que ingresara el cabezazo de Henry Martín. El Tala registró nueve atajadas en total, por lo que se quedó a sólo una de igualar el récord en lo que va del Clausura 2024, el cual pertenece a a Andrés Sánchez, de Mazatlán, con 10 paradas frente a San Luis.