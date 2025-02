Se viene un partido muy importante para las Chivas de Guadalajara. Este sábado, por la Jornada 8 del Clausura 2025, el Rebaño Sagrado recibirá al Pachuca en el Estadio Akron, en busca de sumar una victoria que le permita trepar en la tabla de posiciones.

Luego de una semana cargada de polémica por el reclamo de Chivas ante la Comisión de Árbitros, el conjunto rojiblanco debe volver a centrarse en la parte futbolística para hacer frente a un buen rival como los Tuzos de Guillermo Almada. El entrenador español Óscar García necesita la victoria para ganar algo más de tranquilidad.

Luis Romo es un reto más grande para Chivas

Luis Romo llegó a Chivas para este Clausura 2025 (Imago7)

En lo que muchos tomaron como un pequeño dardo hacia su exequipo, Cruz Azul, Luis Romo habló sobre lo que significa jugar en el Rebaño: “Es mayor reto porque es Chivas. Todos sabemos lo que mueve y lo que le hace falta al equipo y la principal cosa por la que estoy aquí ahora es que enfrento un reto muy complicado, con muchas cosas detrás. Es un lindo reto”, dijo el mediocampista antes de referirse al hecho de jugar con puros mexicanos.

¿No se retira? El mensaje de José Juan Macías

José Juan Macías aún no definiría su futuro (Imago7)

En medio de varias especulaciones luego de que rescindiera su vínculo con Santos Laguna, José Juan Macías publicó una frase motivacional en su cuenta de Instagram: “Tu futuro no es lo que va a pasar, sino lo que tú vas a hacer con lo que pase. Lo que sucede es lo que es y lo que tú haces con ello es lo que tú eres. La vida el qué y tú decides el cómo. No tienes poder sobre la vida, pero sí todo el que necesitas sobre cómo la vives”, fue el mensaje que utilizó el delantero formado en el Rebaño Sagrado.

Hugo Camberos reveló el apoyo de sus compañeros

El juvenil de tan sólo 18 años, Hugo Camberos, está siendo la gran aparición en este torneo de la Liga MX. Frente a Toluca marcó un golazo pero en los minutos finales tuvo la mala fortuna de realizar un autogol que significó la derrota del Rebaño, pero aún así el canterano rescata lo positivo y el apoyo de la plantilla: “Mis compañeros me dijeron que no fue culpa mía, que no me quede con eso en la cabeza porque así como se da un simple autogol, metí el golazo. Ese autogol puede bajarme mucho el ánimo. Fue un error, una desconcentración y que mejore en eso”, dijo a Chivas TV.